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Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35

10 ноября 2019, 20:09  •  30 • В мире
Американские лётчики массово отказываются летать на истребителях пятого поколения F-22 "Раптор". С новыми самолётами регулярно возникают проблемы: электроника выходит из строя, а лётчики задыхаются. По словам военного обозревателя газеты "Комсомольская правда" Виктора Баранца, не лучше складывается и судьба истребителя-бомбардировщика F-35: многие страны отказываются покупать технику.
Виктор Баранец рассказал о проблемах, которые возникают у американской военной промышленности. По словам обозревателя, рекламные буклеты сильно отличаются от реальности.
"Я уже лет 50 пишу про американскую авиацию и пришёл к выводу, что их блистательные рекламные буклеты зачастую не соответствуют реальным тактико-техническим характеристикам самолётов. Для того чтобы их самолёты покупали, чтобы их оборонка зарабатывала баснословные миллиарды, они сразу раздувают легенды вокруг новых самолётов. Я хорошо помню, как в США задыхались от восторга от своих F-22 Raptor. А потом я узнаю, что целыми группами пилоты американских ВВС отказываются летать на F-22, потому что то электроника выходит из строя, то пилоты начинают задыхаться", - заявил Виктор Баранец.
Полковник Баранец также сообщил о проблемах, которые возникают с поставками F-35 в другие страны. Потенциальные покупатели остались недовольны качеством машин.
"Американцы помалкивают о том, что от F-35 уже отказался целый ряд стран. Они взяли маленькие порции, попробовали и сказали "до свидания". Потому что ваша реклама не соответствует реальному состоянию и характеристикам самолёта", - рассказал обозреватель.
Виктор Баранец говорит, что идёт соревнование двух авиационных школ - российской и американской. Обозреватель считает, что русская армия в этой гонке смотрится достойно.
"У нас на подходе новый самолёт, который американцы прозвали "убийцей" или "бандитом". Вы называйте "бандитами", можете "хулиганами" назвать. А мы можем назвать так, как нам хочется. Но главное, что даже за этой кличкой кроется признание, даже уважение этого нашего самолёта", - считает эксперт.

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