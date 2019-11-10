Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35

Виктор Баранец рассказал о проблемах, которые возникают у американской военной промышленности. По словам обозревателя, рекламные буклеты сильно отличаются от реальности.

"Я уже лет 50 пишу про американскую авиацию и пришёл к выводу, что их блистательные рекламные буклеты зачастую не соответствуют реальным тактико-техническим характеристикам самолётов. Для того чтобы их самолёты покупали, чтобы их оборонка зарабатывала баснословные миллиарды, они сразу раздувают легенды вокруг новых самолётов. Я хорошо помню, как в США задыхались от восторга от своих F-22 Raptor. А потом я узнаю, что целыми группами пилоты американских ВВС отказываются летать на F-22, потому что то электроника выходит из строя, то пилоты начинают задыхаться", - заявил Виктор Баранец.

Полковник Баранец также сообщил о проблемах, которые возникают с поставками F-35 в другие страны. Потенциальные покупатели остались недовольны качеством машин.

"Американцы помалкивают о том, что от F-35 уже отказался целый ряд стран. Они взяли маленькие порции, попробовали и сказали "до свидания". Потому что ваша реклама не соответствует реальному состоянию и характеристикам самолёта", - рассказал обозреватель.

Виктор Баранец говорит, что идёт соревнование двух авиационных школ - российской и американской. Обозреватель считает, что русская армия в этой гонке смотрится достойно.

"У нас на подходе новый самолёт, который американцы прозвали "убийцей" или "бандитом". Вы называйте "бандитами", можете "хулиганами" назвать. А мы можем назвать так, как нам хочется. Но главное, что даже за этой кличкой кроется признание, даже уважение этого нашего самолёта", - считает эксперт.