Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Взятки, компромат и секс-туры: Эпштейна годами покрывали сотрудники полиции?
В Госдуме оценили идею Киева по «реинтеграции Крыма и Донбасса»
Один вопрос разрушит аргументы Болтона: Эксперт о "краже" у США гиперз...
"Северному потоку -2" не быть. Только через мой труп"? Гаспарян н...
Главная / В мире

Лётчики не дали стать очередному августу чёрным

15 августа 2019, 22:24  •  103 • В мире
От августа мы привыкли ждать, мягко говоря, неприятностей. Так сложилось исторически. И очередной август попытался их преподнести. Но два человека не дали этого сделать
Автор:
Покровский Александр
Не так давно вся страна содрогнулась от нелепого, на первый взгляд, трагического случая. Не в тепличных, конечно, но во вполне контролируемых условиях экипаж воздушного судна не сумел посадить свой наполненный пассажирами самолёт на нормальную, подготовленную взлётно-посадочную полосу. До сих пор идут споры, кто – или что – больше виноват в том, что на пустом, в общем, месте погибли более 40 человек. Недостатки ли это машины, напичканной электроникой, или плохая подготовка экипажа, слишком на эту электронику полагавшегося. И когда та отказала, отказали и люди, не сумев вручную гладко притереть самолёт к бетону полосы.
Не будем ничего утверждать – повторимся: несмотря ни на какие заключения, споры идут. Но во всяком случае обе стороны дискуссии невольно доказали правоту друг друга: и «Сухой-Суперджет» был объявлен машиной не без недостатков, но и нынешняя система подготовки экипажей тоже явно хромает.
Трагедия была закономерна
Поэтому когда во время взлёта на аэродроме Жуковский птицы попали в двигатель воздушного судна А321, можно было ожидать, что вечная зловещая примета насчёт чёрных для России августов оправдается снова.
Все предпосылки налицо: самолёт уже оторвался от земли, но не успел выйти на нужные для уверенного полёта высоту и скорость, турбина мотора бьётся в судорогах, в баках полно горючего, выработать которое, нарезая круги над аэродромом, невозможно. В салоне – десятки пассажиров. В кабине – два пилота. Никакой электроники. Только двое, не за плечами даже, а на плечах которых многотонная машина и десятки жизней – и смерть перед ними. Скорость-то недостаточна для самолёта, а для людей, сидящих внутри трубы, по бокам которой две бочки с тоннами керосина, эти 400–500 километров в час очень даже большая скорость. И для алюминиевой трубы – тоже: чуть больше крена, чуть больше нужного задран нос или хвост – и она превращается в огненный шар.
И для тех двоих, что несут этот груз – и тонны металла, и тонны керосина, и десятки, главное, жизней на плечах, – времени для принятия решения нет совсем. Не время есть – бремя. И те, кто побывал хоть раз на волосок от смерти, почувствовал дыхание её смрадное на своём лице, знают: куда как часто, чаще, чем хотелось бы, к человеку приходит не последняя воля действовать, а – смирение и даже безразличие. Борьба закончена, легче смириться…
Командир аварийно севшего самолета Дамир Юсупов. Фото: www.globallookpress.com
Трагедия оказалась невозможна
В эти первые часы после чуда – пилотами сотворённого чуда – от лётчиков не узнаешь, что они успели почувствовать, когда ощутили отказ мотора. Но одно ясно, так сказать, по результатам: на выдох смерти они не опустили руки, а ответили яростной борьбой. За жизнь самолёта и пассажиров.
Циники скажут – уже говорят: ну, так и они сидели в этом же лайнере, они тоже были, мягко говоря, лицами заинтересованными. Да, разумеется. Но быть заинтересованным в своей жизни и суметь мгновенно сообразить, какие действия необходимо предпринять для её спасения, – это несколько разные категории сознания. А далее – не просто сообразить, но и смочь так управиться со стотонной машиной, чтобы ровно, как утюг на гладильную доску, плюхнуться брюхом самолёта на поле. Это уже квалификация высшей пробы.
Да, в жизни пилотов случаются разные ситуации. Немало лётчиков сажали свои корабли на одно колесо, немало умудрялись справиться с резким до катастрофичности порывом ветра у самой земли и выровнять машину, немало планировали с отказавшими насмерть двигателями. И каждый раз, конечно, эти люди были заинтересованы в сохранении своей жизни, каждый раз они спасали и себя – да пусть и прежде всего спасали себя.
Фото: www.globallookpress.com
Но есть желание – и есть способность. Пилоты «Сухого» в Шереметьево тоже никак не хотели «козлить» при посадке и уж тем более добиваться подлома шасси, пробития бака с горючим и пожара с гибелью людей. Но они всё это допустили. Потому что не справились с управлением. По какой причине – важно для следствия. Но не для тех, кто погиб. Для тех фактом остаётся – пилоты не справились.
А вот в Жуковском – наоборот. Справились. И не просто справились, а – восхитительно хладнокровно. Да ещё после жёсткой посадки и прыжков наполненного горючим самолёта по земле, когда каждый следующий метр мог вспыхнуть огнём из-под крыльев, – оставались спокойными. Спокойно помогали пассажирам выбраться, спокойно указывали им, куда и как добраться до дороги по полю. Да ещё, как говорят, спокойно позволяли спасённым пассажирам делать селфи с собою в кадре.
Это – высшая степень самообладания. И профессионализма.
Сейчас многие называют их героями. Как всегда, есть и циники, которые отвечают, что пилоты лишь исполняли свой долг. И ещё – про собственную заинтересованность в жизни.
Но есть смысл говорить немного о другом. То, что лётчики спасли самолёт, – это, конечно, героизм. Но это героизм, который, конечно, входит в перечень профессиональных обязанностей.
Однако при этом многие из нас привыкли, что обязанности можно исполнять не всегда профессионально. И что за это не всегда наказывают. И почти никогда не наказывают за это – жизнью. И мы совсем недавно видели в Шереметьево, что недостаточно профессиональное исполнение этих обязанностей – что лётчиками, что конструкторами самолёта, – привело к громадной трагедии.
А в данном случае трагедии не произошло. Августу не позволили стать чёрным. И потому пилотов, раз уж не герои они, а просто отличные профессионалы, надо очень хорошо наградить за отличное исполнение профессиональных обязанностей. В конце концов сегодня это нередко и становится настоящим подвигом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 09:24
Массовое отравление детей на Урале: В больнице больше 60 человек
15 августа 2019, 02:54
О «холодной гражданской войне» в Польше – обострение к 80-летию начала Второй мировой
15 августа 2019, 15:54
Дайджест СМИ: Россия «украла» у США гиперзвук, Трамп предложил Китаю обсудить Гонконг
15 августа 2019, 02:39
«Переформатирование политического пространства»: к каким последствиям может привести правительственный кризис в Италии
15 августа 2019, 12:39
"Пытался продать дом": У погибшего солиста The Prodigy были огромные долги - СМИ
15 августа 2019, 22:24
Пять лет изоляции и контейнер с мороженым: Как выжил Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в ...
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось г...
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
15 августа 2019, 06:09
Нафтогазу ничего не светит: Эксперт предсказал Украине провал в судебной тяжбе с &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
14 августа 2019, 05:39
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.