Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Долги, инфляция, безработица: Турецких бедняков спасает не правительство, а таин...
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
«Е.Н.О.Т.». ЧВК, которая на самом деле РОО
Россия – главная угроза. Подписан военный бюджет США на 2020 год
Главная / В России

«Лётчик катапультировался и остался жив»: в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

24 декабря 2019, 13:54  •  40 • В России
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Принадлежавший заводу-изготовителю самолёт, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив. Жертв и разрушений на земле нет. Для изучения причин происшествия сформирована комиссия.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот самолёта остался жив, жертв и разрушений на земле нет, заявили РИА Новости в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщает агентство со ссылкой на ОАК, истребитель пятого поколения разбился в 111 км от аэродрома базирования Дзёмги во время испытательного полёта. Кроме того, источники в силовых структурах рассказали, что разбившийся самолёт принадлежал заводу-изготовителю.

«Система катапультирования сработала штатно, лётчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», — приводит агентство сообщение пресс-службы компании.

В Минпромторге заявили Интерфаксу, что комиссию по расследованию причин инцидента возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров. В министерстве также сообщили, что разбившийся самолёт был включён в реестр экспериментальной авиации.

В администрации Хабаровского края сообщили, что пилота потерпевшего крушение самолёта обнаружили и отвезли на вертолёте Ми-8 на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. «Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре», — заявил источник в ТАСС, отметивший, что лётчик не получил повреждений.

По неподтверждённым пока сообщениям, разбившийся истребитель был первым серийным Су-57, который должны были передать Минобороны до конца 2019 года. Отмечается, что самолёт был застрахован. Источники также сообщают, что причиной инцидента могли стать «отказ в системе управления» или «сбой в управлении хвостовым оперением», ведётся поиск чёрных ящиков.

Как рассказал РИА Новости бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, разбившийся самолёт проверяли по спецпрограммам на предельных режимах.

«Каждый самолёт перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем. На этапе лётных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работают электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолёты перед передачей в войска проверяются заводскими лётчиками-испытателями, которые являются серьёзными профессионалами», — отметил Горбенко.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Напомним, что разработка Су-57 стартовала в начале 2000-х годов. Первый полёт прошёл 29 января 2010 года, когда самолёт поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на–Амуре. На заводе проект имеет заводской шифр Т-50, а Минобороны в 2017 году присвоило машине обозначение Су-57.

Самолёт предназначен для нанесения ударов по воздушным, наземным и надводным целям. Он обладает малой радиолокационной заметностью благодаря применению стелс-технологий.

Для испытаний в общей сложности изготовлено 11 опытных образцов Т-50. В 2018 году несколько истребителей проверили в боевых условиях в Сирии.

Серийное производство Су-57 стартовало летом 2019-го. На форуме «Армия» стало известно, что Минобороны России подписало контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией на поставку 76 таких самолётов до 2028 года.

Ранее в 2019 году в России произошло ещё несколько ЧП с участием военных самолётов. Так, 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полёта экстренно сел бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны заявили, что у машины отказал двигатель, однако экипаж сумел отвести воздушное судно от населённого пункта и посадить его на грунт.

Ситуация обошлась без разрушений на земле, пилоты самостоятельно покинули самолёт после экстренной посадки. Позднее стало известно, что оборонное ведомство планирует наградить посадивших Ту-22М3 лётчиков.

За два месяца до этого в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге аварийную посадку совершил военно-транспортный самолёт Ан-12. Инцидент произошёл в октябре, никто из десяти находившихся на борту не пострадал. Предварительной причиной аварии названа неисправность шасси.

Ещё один инцидент без пострадавших, по данным ТАСС, произошёл в сентябре 2019 года. Источник агентства сообщил о столкновении двух бомбардировщиков Су-34 в небе над Липецкой областью. Примечательно, что экипажи обоих летательных аппаратов сумели посадить их на аэродром.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 19:24
Владимир Путин: Россия в начале 2000-х и сейчас, – это почти две разные страны
23 декабря 2019, 18:24
«Важно для Крыма, юга России и всей нашей страны»: Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
22 декабря 2019, 11:39
Геннадий Зюганов: Мои предположения о досрочных выборах не связаны с "кандидатурой Гамова". Возможен кризис...
24 декабря 2019, 13:54
«Лётчик катапультировался и остался жив»: в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
23 декабря 2019, 18:24
«Делай, как я скажу, и всё будет хорошо»: как женщины оформляли миллионные кредиты для жениха из «Казначейства РФ»
23 декабря 2019, 20:09
Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
19 декабря 2019, 23:39
"Разыграли, как лохов": Соловьёв о том, как брехун Зеленский обвёл всех вокруг пальца
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.