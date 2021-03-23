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Лётчик-герой Юсупов отказался променять небо на депутатский мандат - источник
23 марта 2021, 17:35 • 70 • Политика
Как сообщил источник СМИ, лётчик-герой Дамир Юсупов отказался променять небо на депутатский мандат.
Герой России Дамир Юсупов принял решение отказаться от участия в выборах в Государственную Думу. Об этом сообщил источник Ura.ru.
Сотрудничество лётчику предложило отделение "Единой России" в Свердловской области, однако Юсупов не захотел участвовать в политике. Впрочем, о его планах на будущее пока неизвестно, а сам он ситуацию журналистам не стал комментировать.
Партия сейчас ищет популярного лидера общественного мнения, не связанного со скандалами. В частности, место лётчика якобы могут отдать депутату и биатлонисту Антону Шипулину.
Напомним, 15 августа 2019 года в Раменском районе Московской области совершил экстренную посадку пассажирский самолёт A321 "Уральских авиалиний". Согласно предварительным данным, в двигатели авиалайнера попали чайки.
Экипаж авиалайнера под руководством опытного пилота Дамира Юсупова посадил самолёт на кукурузное поле. При посадке самолёт сильно тряхнуло, в результате чего травмы и переломы получили несколько десятков человек. Но при этом были спасены жизни более 200 пассажиров.
Позднее президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.
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