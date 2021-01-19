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Лётчик-ас, трансгендер: Байден представил нового борца с пандемией
19 января 2021, 23:40 • 107 • Политика
Избранный президент США Джо Байден представил нового борца с пандемией - замминистра здравоохранения Рэйчел Левин. Как сказано в Википедии, это первый американский замминистра-трансгендер, которая ещё к тому же является лётчиком-асом.
Избранный президент США Джо Байден объявил о назначении новым борцом с пандемией - замминистром здравоохранения лётчика-аса и трансгендера Рэйчел Левин.
По словам Байдена, Левин обеспечит "устойчивое руководство", и у неё есть необходимый опыт для преодоления пандемии.
Байден добавил, что для решения задач страны будут назначаться люди независимо от "почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности". Левин станет первым замминистра-трансгендером в истории США.
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