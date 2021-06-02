«Лёгкое и мобильное средство поражения»: зачем в России создаётся малокалиберная система залпового огня

В ближайшие годы в России планируется запустить серийное производство лёгкой реактивной системы залпового огня калибра 80 мм, сообщил глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Прототип будет продемонстрирован в августе на форуме «Армия-2021». Сейчас в арсенале сухопутных войск РСЗО с самым маленьким калибром (122 мм) является «Град» и его новейшая модификация «Торнадо-Г». Эксперты полагают, что новая реактивная система будет устанавливаться на современные колёсные бронемашины и окажется востребована в ВДВ, морской пехоте и армейском спецназе.

Специалисты научно-производственного объединения «Сплав» в инициативном порядке разрабатывают лёгкую реактивную систему залпового огня (РСЗО) калибра 80 мм. Серийное производство этого изделия может быть развёрнуто в 2024 году. Об этом в кулуарах съезда Союза машиностроителей России рассказал журналистам глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Прототип новой РСЗО холдинг намерен продемонстрировать представителям Минобороны на международном форуме «Армия-2021», который пройдёт в подмосковной Кубинке в конце августа. В случае принятия на вооружение эта машина станет самой малокалиберной среди отечественных систем залпового огня.

«При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний её серийное производство может быть освоено к концу 2024 года», — сообщил Насенков.

НПО «Сплав» является основным российским разработчиком реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования. Этот класс оружия предназначен для уничтожения прежде всего площадных целей — пехоты и военной техники противника в районах сосредоточения.

В настоящее время на вооружении Сухопутных войск РФ находятся 300-мм дальнобойная РСЗО 9К58 «Смерч», 220-мм реактивный комплекс 9К57 «Ураган», 122-мм боевая машина 9К51 «Град» (БМ-21) и его современная модификация «Торнадо-Г».

Также РСЗО входят в арсенал российского военно-морского флота. Корабли оснащаются бомбомётными установками РБУ-6000 (212 мм), огнемётно-зажигательными средствами поражения А-22 «Огонь» (140 мм), комплексами противоторпедной защиты «Удав-1М» (300 мм). А береговые войска флота вооружены противодиверсионными самоходными реактивными машинами ДП-62 «Дамба» (122 мм), предназначенными для поражения боевых пловцов и сверхмалых подводных лодок противника на входах в пункты стоянки и базирования кораблей.

«На базе современных модификаций»

Ранее на полях оружейной выставки ArmHiTec-2018 заместитель гендиректора «Техмаша» Александр Кочкин сообщил журналистам, что перспективная малокалиберная РСЗО будет с элементами роботизации. Предполагается, что, помимо наземных объектов, она сможет поражать вертолёты и низколетящие БПЛА.

«Мы ставим целью создать систему, которая будет с функцией не только борьбы с наземными целями, но и борьбы с воздушными целями. Поражать будет вертолёты и беспилотники в непосредственной близости — 1,5—2 км, по высоте — не более 1 км», — заявил Кочкин.

По его словам, РСЗО сможет применять как специально разработанные для неё снаряды, так и уже стоящие на вооружении неуправляемые боеприпасы, в частности, авиационные ракеты семейства С-8, которые в различных модификациях стоят на вооружении с 1970-х годов.

Вертолётные блоки для пуска авиационных ракет С-8

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В настоящее время тульские инженеры расширяют номенклатуру семейства С-8 за счёт создания боеприпаса нового поколения С-8ОФП «Бронебойщик». Эта неуправляемая ракета будет применяться из штатных блоков авиационных орудий Б8М-1 и Б8В20-А и наземных носителей — армейских машин на гусеничной и колёсной платформах.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, по всей видимости, С-8ОФП является технологической основой для создания боеприпаса, который будет применяться в малокалиберной РСЗО.

«Это один и тот же калибр, один и тот же разработчик. Очевидно, что новая система залпового огня разрабатывается на основе семейства С-8, а точнее — на базе его самой современной модификации», — сказал Леонков.

Новейшая ракета будет применяться для поражения одиночных и групповых целей, включая легкобронированную технику и надводные корабли, в различных метеоусловиях и в любое время суток.

«Тактико-технические характеристики (С-80ФП. — RT) по эффективности действия, эксплуатационной надёжности и безопасности ракеты не имеют аналогов», — говорится в материалах концерна.

С-80ФП отличается от других боеприпасов своего семейства оснащением проникающей боевой части. Ракета способна пробивать преграды, за которыми находится цель, и только потом детонировать. Впрочем, боеприпас можно настроить и таким образом, что он будет взрываться как перед заграждением, так и при ударе о него.

«Это значит, что боеприпас имеет свойства как проникающего действия, так и осколочного. Какое будет использовано — зависит от поставленной задачи», — пояснил в декабре 2019 года в интервью агентству ТАСС Владимир Лепин, занимавший тогда пост гендиректора «Техмаша».

Как утверждает разработчик, по боевому потенциалу «Бронебойщик» в пять-шесть раз превосходит штатную ракету калибра 80 мм. Мощность С-80ФП не раскрывается. Однако максимальная баллистическая дальность стрельбы секретом не является — этот показатель составляет 11 км.

Важнейшим достижением тульских конструкторов на пути создания «Бронебойщика» стала разработка малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесовом твёрдом топливе. Благодаря этому силовому агрегату энергоотдача от единицы его массы увеличилась в 1,8—2 раза. Это позволило нарастить объём боевой нагрузки и увеличить дальность ракеты.

«Нанести молниеносный удар»

Эксперты считают, что малокалиберная РСЗО будет востребована в российской армии. Такое оружие будет использоваться для уничтожения объектов на линии фронта, при проведении рейдовых и диверсионных операций.

«На театре военных действий нередко требуется буквально выжигать передний край позиций противника, нанести мощный удар как можно ближе к линии соприкосновения. Причём применение «Градов» бывает избыточным. Малокалиберное оружие площадного поражения решает эту проблему», — отметил в разговоре с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, новая РЗСО будет монтироваться на колёсную платформу. Как предполагает эксперт, пусковой комплекс и оборудование управления малокалиберной системы залпового огня можно относительно легко установить на почти все образцы бронетехники, которые стоят на вооружении Вооружённых сил РФ. А в будущем такое оружие может получить и военно-морской флот.

«Сначала освоение новой системы будет однозначно происходить на земле, а затем наверняка — на флоте. Российские корабли нередко оснащаются пусковыми установками РСЗО. Правда, здесь необходимо тщательно разобраться, насколько эффективным будет такой комплекс поражения с учётом невысокой дальности. Под какие задачи он подойдёт и на какие корабли его лучше устанавливать», — рассуждает Баранец.

Пуск реактивного боеприпаса

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© mod.mil.rus

По информации, озвученной ранее Александром Кочкиным, перспективная система встанет на вооружение подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты, сил специальных операций — армейских формирований, которые часто действуют в отрыве от основных сил.

Редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин полагает, что малокалиберная РСЗО создаётся для оснащения элитных подразделений армии, и прежде всего ВДВ. В беседе с RT эксперт напомнил, что в последние годы руководство Минобороны РФ уделяет серьёзное внимание повышению огневой мощи «голубых беретов».

«Такое оружие больше всего соответствует функционалу ВДВ. Десантники должны иметь возможность нанести молниеносный и достаточно мощный удар в тылу врага. На мой взгляд, компактная РСЗО совсем не помешала бы нашей крылатой пехоте, особенно если требуется накрыть цели площадным огнём», — говорит Литовкин.

По мнению эксперта, пусковые установки малокалиберной реактивной системы залпового огня могут монтироваться на бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Тигр». Уже сейчас эти машины оснащаются дистанционно управляемыми модулями с 30-мм пушками, противотанковыми комплексами и компактными зенитными системами.

«По логике тульские конструкторы должны создать лёгкое и мобильное средство поражения, которое без проблем монтируется на самые разные колёсные платформы, которыми пользуются ВДВ и другие войска», — сказал Литовкин.

В свою очередь, Алексей Леонков уверен, что при создании малокалиберной РСЗО инженеры учитывают главным образом опыт локальных конфликтов, где для огневого подавления противника на небольшой дистанции часто требуется мобильное и мощное оружие.

Эксперт напомнил, что в годы Вьетнамской войны войска коммунистического правительства широко применяли лёгкую переносную реактивную пусковую установку «Град-П» («Партизан»), которая доставила немало хлопот американской армии. Это средство поражения наряду с другими подобными изделиями активно использовалось и в других кампаниях.

«Сейчас для пуска реактивных боеприпасов в локальных конфликтах в основном применяются блоки кустарного производства. Это весьма эффективное оружие, позволяющее поражать цели в пределах 10 км. Отталкиваясь от этого опыта, НПО «Сплав», скорее всего, представит на «Армии-2021» изделие, куда интегрированы современные технические решения», — прогнозирует Леонков.