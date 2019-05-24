Лёгкий торпедный аппарат. Нам нужно это оружие, но у нас его нет • 55 • Аналитика



Однако пресса, как обычно, забывает про «нюансы». А они есть.







Простое и нужное устройство — торпедный аппарат калибром 324 мм. Но у нас его нет.



Не будем останавливаться на системе управления комплексом – рано или поздно специалисты по этому вопросу подробно выскажутся.



Но кое-что очевидно и неспециалисту – проблемная пусковая установка комплекса, ограничивающая функциональность корабля в целом.



Знакомьтесь, СМ-588

И торпеды и антиторпеды, применяемые с помощью комплекса, запускаются с помощью пусковой установки СМ-588.





Пуск антиторпеды М-15 из пусковой установки СМ-588. Пламя как из пушки и отдача сравнимая. Последствие — нужна упрочнённая палуба



И вот тут у нас обнаруживается проблема. Дело в том, что, в отличие от «нормального» торпедного аппарата, установку СМ-588 можно перезарядить только в базе. Дальше идёт простая арифметика. Корветы проекта 20380, 20385, корвет-переросток проекта 20386 (будет или нет который, неизвестно), а также фрегаты проекта 22350 имеют по две пусковые установки СМ-588, по одной на борт. С учётом неперезаряжаемости и того, что кораблю обязательно необходимы антиторпеды для защиты от атак подводных лодок, имеем типовой боекомплект: 4 торпеды и 4 антиторпеды на каждый боевой корабль.



Что делать, если они отстреляны? Как воевать? Ответ – никак. Это нельзя сделать никак. Отстреляв имеющиеся 4 антиторпеды, российский боевой корабль превратится в мишень для вражеской подлодки, которой никто перезаряжаться не помешает.



Как проблема «выглядит» технически?



Из «обычного» торпедного аппарата торпеда пускается сжатым воздухом. Пуск торпеды или антиторпеды из СМ-588 производится с помощью порохового заряда. Естественно, что переустановка порохового заряда в ТПК вне завода-производителя невозможна. В обычный ТА торпеду загружают матросы, с помощью нехитрых приспособлений.



В ТПК матросы ничего загрузить не могут, он поступает на флот уже снаряжённый, его надо только установить на пусковую установку и подключить проводку.



А его масса такова, что, если даже плотно обставить его матросами, то они его не смогут поднять на нужную для перезарядки ПУ высоту (смотрим снова фото). Масса ТПК с торпедой примерно пару сотен килограммов недотягивает до тонны. Он слишком тяжелый, чтобы в замкнутом корабельном пространстве его кантовали руками.





У обычного ТА при пуске происходит открытие крышки, для выбрасывания из трубы ТА торпеды. У ТПК «Пакета» никакой открываемой крышки на полностью изолированном и снаряжённом ТПК не может быть, поэтому там стоит несъёмная разрушаемая при выстреле крышка. Одноразовая. Стоимостью примерно в 500 000 рублей. Выстрел из ПУ СМ-588 прямо скажем, недёшев, что у нас, с нашим ограниченным бюджетом, выглядит как издевательство.



Как выглядит процесс перезарядки ПУ СМ-588? Рассмотрим на примере корвета проекта 20380.



Над ПУ есть сдвижной люк, через который транспортно-пусковые контейнеры могут быть загружены на борт корабля и сразу же поставлены на пусковую установку. Для того чтобы воспользоваться эти люком, надо пришвартовать корабль к пирсу бортом, подогнать к кораблю автокран, снять со спуско-подъёмного устройства катер, под которым находится люк, ну а далее всё просто – краном ТПК поднимаются на высоту и потом опускаются в люк, где личный состав БЧ-3 крепит их на пусковой установке.





СМ-588 с двумя ТПК за спиной у матроса. Обращаем внимание на размеры ТПК и размеры основания установки



Затем люк закрывается, катер ставится на место, и готово – мы снова можем отбить 4 торпеды и атаковать лодку таким же количеством своих торпед. А потом надо опять идти в базу, где бы боекомплект ни был израсходован.



Можно, конечно, предположить, что при должном уровне тренировки личный состав сможет перезаряжать СМ-588 в море с помощью плавкрана, подобно тому, как с помощью плавкрана удаётся перезарядить в море ракетный комплекс «Уран». Но, во-первых, это ещё вопрос, даст ли нам противник использовать плавкран, а во-вторых, корабль, имеющий настолько маленькое количество противолодочного оружия и антиторпед в боекомплекте, очень уязвим. Имеющийся на борту вертолёт может не дать использовать погода, и тогда, отбив атаку подлодки и один раз её контратаковав, корабль окажется безоружен. До плавкрана ещё надо дожить.



Всё? Нет.



Пороховой заряд, выбрасывающий торпеду из ТПК, порождает серьёзную отдачу при выстреле. Но у установки нет никаких амортизационных устройств. И в результате вся отдача от выстрела воспринимается основанием установки и палубой корабля, на которой она установлена.



Силы там такие, что и основание ПУ пришлось делать реально большим и очень тяжёлым, и устанавливаться ПУ может только на специальным образом усиленных местах палуб кораблей – специально усиленных под монтаж этой ПУ.



Можно ли всё это считать нормальным? Настолько же, насколько нормален неперезаряжаемый вне оружейного завода автомат у пехотинца. Это ненормально.



Как так получилось?



Получилось из родившегося в незапамятные ранние постсоветские времена идеи проводить переподготовку торпед только силами завода-изготовителя.



Всю степень глупости этой концепции невозможно описать. В теории торпеда, запускаемая в «практическом» (без боевой части) варианте, может вылавливаться после учебных стрельб, переприготовляться и выдаваться обратно в боекомплект, хоть в боевом варианте, хоть в практическом.



Количество таких переприготовлений может быть очень велико. При этом, так как торпеда является технически сложной машиной, некоторое количество её учебных пусков в практическом варианте просто необходимо произвести, чтобы убедиться в том, что она качественно собрана и не имеет заводских дефектов (а впоследствии – дефектов хранения). На ресурсе торпеды такие пуски негативно не сказываются, чтобы его «выработать», надо запускать её намного чаще, чем это стал бы делать флот «по доброй воле».



И вот это с СМ-588 не работает. Выстрел слишком дорог (вспоминаем разрушаемую крышку), и процесс переприготовления торпеды с перезарядкой ТПК тоже недёшев, да и времени требует много. В результате мы не будем иметь статистики по отказам у 324-мм торпед и антиторпед.



Также непонятно, каким образом можно оснастить противолодочные торпеды, запускаемые таким способом, современным шланговым телеуправлением. Ведь подрыв порохового заряда и шланговая катушка управления, теоретически крепящаяся на задней крышке торпедного аппарата, изнутри несовместимы.





ТПК с антиторпедой в разрезе



И, конечно, речи нет о том, чтобы модернизировать уже имеющийся корабль, на котором подобный монстр с самого начала конструктивно не предусматривался.



Продать подобную систему на экспорт тоже невозможно.



Что же теперь делать?



Прежде всего посмотреть на опыт применения другими странами их 324-мм торпед (а мы вправе считать нашу антиторпеду М-15 подвидом 324-мм торпеды).



Иностранный опыт

Иностранный опыт прост. 324-мм торпеды запускаются из небольшого и лёгкого торпедного аппарата с пневмопуском, как правило, трёхтрубного, но бывают и другие варианты. Основной способ установки ТА – на палубе на поворотном устройстве. Так как отдача при пуске торпеды невелика, то места для установки таких ТА могут выбираться разные, что особенно важно при модернизации ранее построенных кораблей. При этом, если качка и маневрирование корабля не мешают, то ТА легко перезаряжается после пуска торпед – торпеды доставляются по специально проложенным по палубам рельсам на транспортных тележках руками личного состава и личным же составом вручную заряжаются в торпедные аппараты. Масса 324-мм торпед невелика и, как правило, не превышает 400 килограммов, и шестёрка матросов с такой массой вполне справляется, особенно при наличии специальных приспособлений, очень простых.



Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?

Перезарядка американского торпедного аппарата Mk.32 калибра 324 мм



На специально построенном корабле, с размещением торпедного аппарата в закрытом пространстве, откуда матрос не выпадет ни при какой качке, и частичной механизации подачи торпед к ТА из корабельного арсенала теоретически возможно добиться перезарядки ТА прямо в ходе боя, как на подводных лодках, что кратно повышает боеспособность корабля по сравнению с аналогом, где перезарядиться прямо в бою нельзя или трудно и опасно.





"Закрытая" установка двухтрубного ТА Mk.32 Mod 9. на канадском фрегате класса "Halifax"



Естественно, что флоты большинства стран имеют отлаженный механизм переприготовления торпед силами личного состава и в целом не несут таких расходов на единичный выстрел, которые несёт ВМФ России.



Может ли наш флот обзавестись подобными лёгкими торпедными аппаратами? Естественно. Научно-технологический потенциал российской промышленности позволяет без проблем и в сжатые сроки создать подобный торпедный аппарат, и наладить его массовое производство.



Проблемы тут чисто организационно-психологические, в основе своей имеющие пагубную идею переприготовления торпед исключительно силами промышленности. Отказавшись от этой идеи, можно составить ТТЗ на «нормальный» торпедный аппарат.



Как это должно выглядеть

Нам необходимо семейство унифицированных одно-, двух- и трёхтрубных торпедных аппаратов, пригодных как к установке на поворотном устройстве, так и к неподвижной установке, в том числе внутри корпуса корабля. Они должны иметь пневматический пуск, низкий уровень отдачи и простую конструкцию. Мудрить не надо, это не тот случай.





Пара однотрубных ТА на фрегате "Westminister" ВМС Великобритании



После создания такого аппарата комплекс «Пакет-НК» должен быть переработан под совместное применение с ним. После этого необходимо произвести замену уже установленных на кораблях проектов 20380, 20385, 22350 установок СМ-588 на нормальные торпедные аппараты, а вновь проектируемые корабли проектировать таким образом, чтобы обеспечивалась перезарядка торпедных аппаратов в ходе боя, что технически вполне реализуемо.



Создание подобных аппаратов откроет возможности для применения комплекса «Пакет-НК» на кораблях, построенных в прошлые годы, на которых «Пакет-НК» изначальной конструкцией не предусматривался, в том числе на лёгких кораблях, даже на малых ракетных кораблях, которые сегодня являют собой вполне «достойную» мишень для подлодок. Сейчас всё это практически невозможно. С лёгкими однотрубными жёстко установленными ТА это будет возможно даже на очень маленьких кораблях.





Однотрубный ТА Mk.32 Mod11



В Ростове его не ждут

"Короткий" ТА калибра 324 мм на израильском безэкипажном катере Seagull. ТА под нормальную торпеду будет длиннее и на 15-метровый катер не встанет, но зато встанет на МРК и ракетные катера



Экспортный потенциал такого торпедного аппарата тоже будет несравним с имеющейся СМ-588, у которой он равен нолю.



В настоящее время, имея отличную противолодочную торпеду калибром 324 мм и пока самую лучшую в мире антиторпеду в этом же калибре, причём в серийном производстве, Россия не имеет полноценного торпедного аппарата для её пуска. Это парадоксально и нелепо, и эта проблема должна быть решена как можно скорее, а монструозные СМ-588 должны пополнить собой ряд технических курьёзов, каковым они, по сути, и являются. На сегодняшний день в ВМФ России состоят на вооружении торпеды и антиторпеды калибра 324 мм. На надводных кораблях это оружие применяется в составе комплекса «Пакет-НК», широко разрекламированного прессой.Однако пресса, как обычно, забывает про «нюансы». А они есть.Не будем останавливаться на системе управления комплексом – рано или поздно специалисты по этому вопросу подробно выскажутся.Но кое-что очевидно и неспециалисту – проблемная пусковая установка комплекса, ограничивающая функциональность корабля в целом.И торпеды и антиторпеды, применяемые с помощью комплекса, запускаются с помощью пусковой установки СМ-588.И вот тут у нас обнаруживается проблема. Дело в том, что, в отличие от «нормального» торпедного аппарата, установку СМ-588 можно перезарядить только в базе. Дальше идёт простая арифметика. Корветы проекта 20380, 20385, корвет-переросток проекта 20386 (будет или нет который, неизвестно), а также фрегаты проекта 22350 имеют по две пусковые установки СМ-588, по одной на борт. С учётом неперезаряжаемости и того, что кораблю обязательно необходимы антиторпеды для защиты от атак подводных лодок, имеем типовой боекомплект: 4 торпеды и 4 антиторпеды на каждый боевой корабль.Что делать, если они отстреляны? Как воевать?Отстреляв имеющиеся 4 антиторпеды, российский боевой корабль превратится в мишень для вражеской подлодки, которой никто перезаряжаться не помешает.Как проблема «выглядит» технически?Из «обычного» торпедного аппарата торпеда пускается сжатым воздухом. Пуск торпеды или антиторпеды из СМ-588 производится с помощью порохового заряда. Естественно, что переустановка порохового заряда в ТПК вне завода-производителя невозможна. В обычный ТА торпеду загружают матросы, с помощью нехитрых приспособлений.В ТПК матросы ничего загрузить не могут, он поступает на флот уже снаряжённый, его надо только установить на пусковую установку и подключить проводку.А его масса такова, что, если даже плотно обставить его матросами, то они его не смогут поднять на нужную для перезарядки ПУ высоту (смотрим снова фото). Масса ТПК с торпедой примерно пару сотен килограммов недотягивает до тонны. Он слишком тяжелый, чтобы в замкнутом корабельном пространстве его кантовали руками.У обычного ТА при пуске происходит открытие крышки, для выбрасывания из трубы ТА торпеды. У ТПК «Пакета» никакой открываемой крышки на полностью изолированном и снаряжённом ТПК не может быть, поэтому там стоит несъёмная разрушаемая при выстреле крышка. Одноразовая. Стоимостью примерно в 500 000 рублей. Выстрел из ПУ СМ-588 прямо скажем, недёшев, что у нас, с нашим ограниченным бюджетом, выглядит как издевательство.Как выглядит процесс перезарядки ПУ СМ-588? Рассмотрим на примере корвета проекта 20380.Над ПУ есть сдвижной люк, через который транспортно-пусковые контейнеры могут быть загружены на борт корабля и сразу же поставлены на пусковую установку. Для того чтобы воспользоваться эти люком, надо пришвартовать корабль к пирсу бортом, подогнать к кораблю автокран, снять со спуско-подъёмного устройства катер, под которым находится люк, ну а далее всё просто – краном ТПК поднимаются на высоту и потом опускаются в люк, где личный состав БЧ-3 крепит их на пусковой установке.Затем люк закрывается, катер ставится на место, и готово – мы снова можем отбить 4 торпеды и атаковать лодку таким же количеством своих торпед. А потом надо опять идти в базу, где бы боекомплект ни был израсходован.Можно, конечно, предположить, что при должном уровне тренировки личный состав сможет перезаряжать СМ-588 в море с помощью плавкрана, подобно тому, как с помощью плавкрана удаётся перезарядить в море ракетный комплекс «Уран». Но, во-первых, это ещё вопрос, даст ли нам противник использовать плавкран, а во-вторых, корабль, имеющий настолько маленькое количество противолодочного оружия и антиторпед в боекомплекте, очень уязвим. Имеющийся на борту вертолёт может не дать использовать погода, и тогда, отбив атаку подлодки и один раз её контратаковав, корабль окажется безоружен. До плавкрана ещё надо дожить.Всё? Нет.Пороховой заряд, выбрасывающий торпеду из ТПК, порождает серьёзную отдачу при выстреле. Но у установки нет никаких амортизационных устройств. И в результате вся отдача от выстрела воспринимается основанием установки и палубой корабля, на которой она установлена.Силы там такие, что и основание ПУ пришлось делать реально большим и очень тяжёлым, и устанавливаться ПУ может только на специальным образом усиленных местах палуб кораблей – специально усиленных под монтаж этой ПУ.Можно ли всё это считать нормальным? Настолько же, насколько нормален неперезаряжаемый вне оружейного завода автомат у пехотинца. Это ненормально.Как так получилось?Получилось из родившегося в незапамятные ранние постсоветские времена идеи проводить переподготовку торпед только силами завода-изготовителя.Всю степень глупости этой концепции невозможно описать. В теории торпеда, запускаемая в «практическом» (без боевой части) варианте, может вылавливаться после учебных стрельб, переприготовляться и выдаваться обратно в боекомплект, хоть в боевом варианте, хоть в практическом.Количество таких переприготовлений может быть очень велико. При этом, так как торпеда является технически сложной машиной, некоторое количество её учебных пусков в практическом варианте просто необходимо произвести, чтобы убедиться в том, что она качественно собрана и не имеет заводских дефектов (а впоследствии – дефектов хранения). На ресурсе торпеды такие пуски негативно не сказываются, чтобы его «выработать», надо запускать её намного чаще, чем это стал бы делать флот «по доброй воле».И вот это с СМ-588 не работает. Выстрел слишком дорог (вспоминаем разрушаемую крышку), и процесс переприготовления торпеды с перезарядкой ТПК тоже недёшев, да и времени требует много. В результате мы не будем иметь статистики по отказам у 324-мм торпед и антиторпед.Также непонятно, каким образом можно оснастить противолодочные торпеды, запускаемые таким способом, современным шланговым телеуправлением. Ведь подрыв порохового заряда и шланговая катушка управления, теоретически крепящаяся на задней крышке торпедного аппарата, изнутри несовместимы.И, конечно, речи нет о том, чтобы модернизировать уже имеющийся корабль, на котором подобный монстр с самого начала конструктивно не предусматривался.Продать подобную систему на экспорт тоже невозможно.Что же теперь делать?Прежде всего посмотреть на опыт применения другими странами их 324-мм торпед (а мы вправе считать нашу антиторпеду М-15 подвидом 324-мм торпеды).Иностранный опыт прост. 324-мм торпеды запускаются из небольшого и лёгкого торпедного аппарата с пневмопуском, как правило, трёхтрубного, но бывают и другие варианты. Основной способ установки ТА – на палубе на поворотном устройстве. Так как отдача при пуске торпеды невелика, то места для установки таких ТА могут выбираться разные, что особенно важно при модернизации ранее построенных кораблей. При этом, если качка и маневрирование корабля не мешают, то ТА легко перезаряжается после пуска торпед – торпеды доставляются по специально проложенным по палубам рельсам на транспортных тележках руками личного состава и личным же составом вручную заряжаются в торпедные аппараты. Масса 324-мм торпед невелика и, как правило, не превышает 400 килограммов, и шестёрка матросов с такой массой вполне справляется, особенно при наличии специальных приспособлений, очень простых.На специально построенном корабле, с размещением торпедного аппарата в закрытом пространстве, откуда матрос не выпадет ни при какой качке, и частичной механизации подачи торпед к ТА из корабельного арсенала теоретически возможно добиться перезарядки ТА прямо в ходе боя, как на подводных лодках, что кратно повышает боеспособность корабля по сравнению с аналогом, где перезарядиться прямо в бою нельзя или трудно и опасно.Естественно, что флоты большинства стран имеют отлаженный механизм переприготовления торпед силами личного состава и в целом не несут таких расходов на единичный выстрел, которые несёт ВМФ России.Может ли наш флот обзавестись подобными лёгкими торпедными аппаратами? Естественно. Научно-технологический потенциал российской промышленности позволяет без проблем и в сжатые сроки создать подобный торпедный аппарат, и наладить его массовое производство.Проблемы тут чисто организационно-психологические, в основе своей имеющие пагубную идею переприготовления торпед исключительно силами промышленности. Отказавшись от этой идеи, можно составить ТТЗ на «нормальный» торпедный аппарат.Нам необходимо семейство унифицированных одно-, двух- и трёхтрубных торпедных аппаратов, пригодных как к установке на поворотном устройстве, так и к неподвижной установке, в том числе внутри корпуса корабля. Они должны иметь пневматический пуск, низкий уровень отдачи и простую конструкцию. Мудрить не надо, это не тот случай.После создания такого аппарата комплекс «Пакет-НК» должен быть переработан под совместное применение с ним. После этого необходимо произвести замену уже установленных на кораблях проектов 20380, 20385, 22350 установок СМ-588 на нормальные торпедные аппараты, а вновь проектируемые корабли проектировать таким образом, чтобы обеспечивалась перезарядка торпедных аппаратов в ходе боя, что технически вполне реализуемо.Создание подобных аппаратов откроет возможности для применения комплекса «Пакет-НК» на кораблях, построенных в прошлые годы, на которых «Пакет-НК» изначальной конструкцией не предусматривался, в том числе на лёгких кораблях, даже на малых ракетных кораблях, которые сегодня являют собой вполне «достойную» мишень для подлодок. Сейчас всё это практически невозможно. С лёгкими однотрубными жёстко установленными ТА это будет возможно даже на очень маленьких кораблях.Экспортный потенциал такого торпедного аппарата тоже будет несравним с имеющейся СМ-588, у которой он равен нолю.В настоящее время, имея отличную противолодочную торпеду калибром 324 мм и пока самую лучшую в мире антиторпеду в этом же калибре, причём в серийном производстве, Россия не имеет полноценного торпедного аппарата для её пуска. Это парадоксально и нелепо, и эта проблема должна быть решена как можно скорее, а монструозные СМ-588 должны пополнить собой ряд технических курьёзов, каковым они, по сути, и являются. Александр Тимохин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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