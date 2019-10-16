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Лёд в отношениях: как складывается взаимодействие между США и Канадой при Трампе

16 октября 2019, 03:09  •  14 • В мире
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны должно «смело противостоять Дональду Трампу, силам популизма и хаоса». С таким заявлением лидер правящей Либеральной партии выступил накануне запланированных на 21 октября всеобщих выборов. Как предполагают эксперты, таким образом Трюдо попытался получить дополнительную поддержку избирателей, которые в основном негативно относятся к главе Белого дома. После прихода к власти Трамп начал оказывать на Оттаву давление в сфере экономики и выдвинул претензии в отношении канадских владений в Арктике. Кроме того, двух лидеров разделяют разногласия идеологического характера.
 
Reuters
 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости противостоять президенту США Дональду Трампу. Соответствующее заявление, как отмечают канадские и мировые СМИ, Трюдо сделал накануне в ходе предвыборного тура в городе Уинсор провинции Онтарио.

«Нам по-прежнему необходимо сильное правительство, которое настроено защищать канадцев, смело противостоять Дональду Трампу, противостоять силам популизма и хаоса в мире», — подчеркнул Трюдо.

21 октября в Канаде состоятся выборы в парламент страны. Сейчас, согласно опросам общественного мнения, Либеральная партия Трюдо и консерваторы пользуются примерно одинаковым уровнем поддержки. За них готовы голосовать около 32% избирателей. На третьем месте НДП, которой планируют отдать свои голоса около 19,2% избирателей.

Как отмечают эксперты, США по естественным географическим причинам являются главным торговым и экономическим партнёром Канады. Также Канада — единственный союзник США по НАТО, с которым Вашингтон имеет общую границу. Системы ПВО и ПРО обеих стран со времён холодной войны подчинены единому Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Расположенные на территории северного союзника станции системы предупреждения о ракетном нападении играют важную роль в системе обороны США.

Однако после прихода к власти в Канаде в 2015 году Джастина Трюдо, а в 2016-м в США — Дональда Трампа отношения двух стран переживают не лучшие времена. Лидеры придерживаются диаметрально противоположных взглядов по целому ряду социальных и политических вопросов, актуальных для обществ обеих стран. Трюдо — либерал, позиция которого по вопросам миграции, абортов, прав на ношение оружия или соблюдения прав человека в мире ближе к позициям Демократической партии США.

Трамп, напротив, по некоторым вопросам гораздо консервативнее значительной части республиканцев.

В июле текущего года в США разразился скандал из-за твита Трампа, в котором тот призвал нескольких критикующих его конгрессвумен иностранного происхождения отправиться «назад». Тогда Трюдо осудил высказывание американского лидера.

«Думаю, канадцам и людям по всему миру прекрасно известно, что я думаю насчёт данных конкретных заявлений. Нашему, канадскому, подходу это не соответствует. Канадец — это канадец — и это канадец. Многообразие в нашей стране — одна из наших главных сильных сторон, источник колоссальной стойкости и гордости для канадцев, и мы продолжим его отстаивать», — отметил Трюдо, выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В 2018 году во время саммита G7 в Канаде Трамп досрочно покинул саммит и в своём Twitter раскритиковал позицию Трюдо по торговым вопросам. Тогда Вашингтон ввёл тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, а та в ответ приняла симметричные меры. Это противостояние закончилось лишь в мае текущего года.

Однако после подписания USMCA и саммита G7 в этом году Трамп встал на защиту канадского премьера, которого его оппоненты обвинили в уступках главе Белого дома. Несмотря на предыдущие противоречия, Канада поддержала США и в вопросе противостояния Китаю, в том числе задержав в начале года финансового директора компании Huawei по запросу Соединённых Штатов.

  • Дональд Трамп и Джастин Трюдо
  • © Carlos Barria/Reuters

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, новое заявление канадского премьера можно интерпретировать как стремление заключить союз с Демократической партией США. Также не исключено, что свою роль играют соображения личного характера и стремление продемонстрировать независимость.

«Трюдо не настолько консерватор и националист с точки зрения взаимоотношений с глобальным капиталом, как Трамп, — отметил в беседе с RT Фельдман. — Трамп строит всё-таки националистический проект «Америка прежде всего». Канада по многим вопросам международной повестки дня ближе к Европе, а Трюдо больший глобалист, чем Дональд Трамп».

Негативный рейтинг

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил в беседе с RT, что «американо-канадские отношения всегда были не очень простыми».

По мнению эксперта, позиция Трюдо в отношении Трампа может быть вызвана стремлением получить дополнительные голоса избирателей.

«Заявление премьера продиктовано, естественно, избирательной кампанией, стремлением победить. Характерно, что он при этом подчёркивает самостоятельность Канады в таком непростом взаимодействии с США», — заявил RT Рогулёв.

Согласно опубликованному в прошлом году опросу американского исследовательского центра Pew Research Center, только 25% канадцев позитивно относились к президенту США. 63% заявляли, что США сейчас предпринимают меньше усилий, чем в прошлом, для решения глобальных проблем, и 82% считают, что Вашингтон игнорирует интересы Оттавы.

1 января 2019 года канадская социологическая служба Abacus Data опубликовала результаты опросов канадцев относительно ожиданий на 2019 год. 80% опрошенных надеются, что в этом году Дональд Трамп покинет пост президента США.

«Проблем между странами масса, — отмечает Рогулёв. — Возьмите только экономику. Очень трудно Канаде сохранять равновесие и не быть поглощённой американской экономикой. У них непростые взаимоотношения в рамках американской зоны свободной торговли. Вторая проблема связана с безопасностью. Канада, с одной стороны, участвует в американских программах по безопасности, в том числе и в противоракетной обороне. С другой стороны, она стремится проводить особую политику в этой сфере».

  • Здание парламента Канады в Оттаве
  • © Chris Wattie/Reuters

Холод Арктики

Несмотря на статус союзников по НАТО, между США и Канадой существуют не только противоречия по поводу двусторонней торговли, но и территориальный спор, отмечают эксперты.

Он касается канадских претензий на суверенитет над Северо-Западным проходом. Это морской путь из Атлантического океана, через Канадский арктический архипелаг в Северный Ледовитый океан, а из него — через Берингов пролив — в Тихий океан. США, как и в ситуации с российским Северным морским путём, считает канадский Северо-Западный проход международными водами.

В мае госсекретарь США Майк Помпео на заседании министров иностранных дел стран Арктического совета в Хельсинки раскритиковал как Канаду, так и Россию.

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«Мы признаём, что Россия не единственная страна с нелегитимными претензиями: у США давний спор с Канадой по поводу претензий на суверенитет над Северо-Западным проходом», — отметил Помпео.

В том же месяце, как отмечает Radio Canada international, министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон изучает отправку боевого корабля в Северо-Западный проход для проведения операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP). Ранее Спенсер заявлял о желании провести схожую операцию в прилегающих к России водах.

  • Канадский корабль в Северо-западном проходе
  • © Chris Wattie/Reuters

В ответ канадское Министерство иностранных дел осторожно заявило, что позиция двух стран относительно Северо-Западного прохода всегда различалась, что не мешало им вместе работать в Арктике в соответствии с подписанным в 1988 году соглашением о сотрудничестве.

В свою очередь, консервативная оппозиция раскритиковала Трюдо за слабость в отстаивании канадского суверенитета в Арктике. Действующая в западной Канаде сепаратистская партия Wexit Canada, напротив, заявила о поддержке претензий Соединённых Штатов.

«По поводу Арктики между США и Канадой идёт очень острая конкуренция, но внешне эти страны стараются позиционировать себя как партнёры», — отмечает Павел Фельдман.

По словам Юрия Рогулёва, после прихода к власти Дональда Трампа новые требования, которые Вашингтон стал предъявлять к своим союзникам, включая Оттаву, делают их отношения с США «всё менее предсказуемыми».

Однако, как отмечает Фельдман, несмотря на наличие проблем, Вашингтон постарается удержать северного соседа в орбите своего влияния.

«Северная Америка и Южная Америка — всё-таки для США это не тоже самое, что Ближний Восток. Поэтому в плане экономического и военно-стратегического партнёрства, несмотря на America first и трамповский национализм, Соединённые Штаты не будут ослаблять своего влияния ни в Южной Америке, ни уж тем более на севере, у своего ближайшего соседа — Канады», — утверждает политолог.

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