Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой прожил 20 лет. Об этом он написал в своём Facebook.

«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!» — написал Ляшко.

Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье и с букетом цветов, а он — в синем костюме.

При этом Ляшко на фотографии ставит подпись.

Ранее Ляшко заявил, что планирует жениться.