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Ляшко женился
02 июня 2018, 15:54 • 113 • Украина
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой прожил 20 лет. Об этом он написал в своём Facebook.
Facebook © Олег Ляшко
«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!» — написал Ляшко.
Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье и с букетом цветов, а он — в синем костюме.
При этом Ляшко на фотографии ставит подпись.
Ранее Ляшко заявил, что планирует жениться.
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