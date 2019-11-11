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Ляшко заявил об отказе закупок российской электроэнергии и "потерял" несколько миллиардов гривен

11 ноября 2019, 18:54  •  49 • Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России. А также добавил, что закупки энергии привели к потере Киевом нескольких миллиардов гривен.
Глава Радикальной партии, бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что официальный Киев принял политическое решение об отказе закупок электроэнергии в России. По версии Ляшко, теперь предстоит реализовать это решение на практике.
"...через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением", - написал он, отметив, что о выбранном механизме реализации решения мы узнаем в ближайшее время.
Заявление Ляшко сделал на личной странице в социальной сети Facebook.
Украинский политик добавил, что закупка электроэнергии у российской стороны привела к "российской экспансии" и стоила Киеву нескольких миллиардов гривен. Надо сказать, что решение о прекращении закупок электроэнергии у России украинские власти принимали и в 2015 году. После, в сентябре 2019 года, импорт был возобновлён. По двусторонним договорам электроэнергию решением Верховной рады стали закупать из России и Белоруссии. И долгосрочный контракт был заключён с "Белэнерго" компанией "Нафтогаз Украина.

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