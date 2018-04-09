Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин в стране голой демократии
Ядовитый вброс: почему США возложили на Дамаск и Москву ответственность за химат...
«Первые автобусы уже покинули город»: началась эвакуация боевиков «Джейш аль-Исл...
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
Главная / Украина

Ляшко заявил о намерении жениться

09 апреля 2018, 11:54  •  114 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении жениться.
 
Facebook © O.Liashko
 

Как сообщает украинское издание «Вести», Ляшко намерен жениться в июне на Росите Сайранен, с которой живёт в гражданском браке.

«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идём с Роситой расписываться… У нас уже ребёнок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел ещё 20 лет подумать, но Росита не дала», — сказал Ляшко.

Ранее стало известно, что Ляшко задекларировал доходы за 2017 год в размере 20,6 млн гривен (около $780 тыс.). Сумма его доходов оказалась больше заработка президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

114
Источник
Похожие новости
08 апреля 2018, 13:09
В погранслужбе Украины прокомментировали отказ выпустить из страны экипаж судна «Норд»
08 апреля 2018, 13:09
«Проблемы с документами»: Украина гарантирует переход экипажа траулера «Норд» через границу с Крымом
08 апреля 2018, 14:39
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе

Загрузка...
08 апреля 2018, 13:09
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади
08 апреля 2018, 19:39
СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе
09 апреля 2018, 02:09
«Повод есть, оснований нет»: Порошенко заявил о «победе» над экономическим кризисом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 апреля 2018, 11:54
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
04 апреля 2018, 16:39
«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море
03 апреля 2018, 09:54
Русские козни на дне морском
03 апреля 2018, 17:54
Черноморский флот идет охранять российских рыбаков от украинского гостерроризма
03 апреля 2018, 09:54
Ты приготовился к походу на Пентагон?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.