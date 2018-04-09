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Ляшко заявил о намерении жениться
09 апреля 2018, 11:54 • 114 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении жениться.
Facebook © O.Liashko
Как сообщает украинское издание «Вести», Ляшко намерен жениться в июне на Росите Сайранен, с которой живёт в гражданском браке.
«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идём с Роситой расписываться… У нас уже ребёнок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел ещё 20 лет подумать, но Росита не дала», — сказал Ляшко.
Ранее стало известно, что Ляшко задекларировал доходы за 2017 год в размере 20,6 млн гривен (около $780 тыс.). Сумма его доходов оказалась больше заработка президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.
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