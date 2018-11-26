Ляшко заблокировал трибуну: заседание Верховной Рады о введении военного положения на Украине началось со скандала

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко в понедельник подписал Указ о введении Военного положения (ВП), которое тут же было направлено в парламент для утверждения там. В положении о введении ВП был секретный пункт за №12, о котором тут же стали гадать, что же там такое написано. Тем не менее, профильный, оборонный Комитет Верховной рады Украины (ВРУ) в понедельник единогласно рекомендовал указ утвердить.

Ситуация у Порошенко не ах, и вполне объяснимо с политически циничной точки зрения стремление ввести ВП. Поскольку по всем опросам Петр Алексеевич отстает уже в два раза не только от лидера «Батькивщины» Тимошенко, но и в полтора раза от одного из лидеров Юрия Бойко. А между ними есть еще один опасный конкурент в борьбе за президентское кресло - комик Зеленский. Не оправдались и надежды Порошенко на автокефалию и томос. Мало того, что рейтинг поднять не удалось, так еще и их не получили, и неизвестно, кто и когда получит, поскольку «объединительный Собор» никак не удается назначить. Ну а ВП, чем и хорошо, что можно и соперников по выборам прижать, а не только СМИ, если, вообще, выборы эти проводить, а не переносить, переносить и переносить...

Назначенное на 17 часов по Москве экстренное заседание ВРУ по вопросу об утверждении объявленного указом Порошенко военного положения все не начиналось. Часы натикали уже 17-15, потом 17-20 и даже 17-30, но парламентское броуновское движение колобродило вокруг президиума, не желая успокаиваться. Парубию приходилось трудно. Со спины его обступили радикалы Ляшко вместе с лидером партии, который что-то все время требовал. С фронта подошла Юлия Тимошенко, которая обхватила стол спикера, раскинув руки. В зале не могли успокоиться в своих ложах премьер Гройсман, Секретарь СНБО «кровавый пастор» Турчинов и глава МИД Украины Павло Климкин. Где-то за н7ими утраивался поудобнее глава Миноболроны Полторак. Первый зам Парубия Ирина Геращенко время от времени нервно прикладывалась к чашке, а сам спикер изрядно волновался, от чего его речь была еще более неразборчивой, чем обычно. Он что-то проговорил в микрофон, но депутатов это не остановило. Ляшко из положения сзади переместился в положение сбоку, чем немного успокоил Парубия, пытавшегося о чем-то переговорить с Порошенко по телефону. Ему все время мешали. И он, судя по всему, плохо не только говорил, но и слышал.

Наконец, в 17-40 Парубий объявил регистрацию. Это несколько успокоило большую часть депутатов, кинувшихся на свои места, но только не Ляшко. Парубий говорил в микрофон, Ляшко ему в спину, но лидера радикалов было слышно не хуже спикера, а то и лучше. Ляшко не уходил с трибуны, так что пришлось даже отключить микрофон Парубию, но Ляшко это не успокоило. Он требовал слова, а Парубий хотел начать работу.

- Будет ли все-таки голосование. - спрашивали украинские журналисты у парламентариев.

- Будет, - ответил им нардеп Денисенко. - надо только Ляшка убрать из зала, которому трэба пиара. 400 с лишним человек пришли голосовать, а тут такая Ляшка.

Насчет четырехсот с лишним депутат явно перегнул. На заседании зарегистрировались 333 парламентария.

-Перерва! Перерва! - начал скандировать «Ляшка», требуя объявить перерыв, чтобы поговорить о регламенте, сопровождая голосовые требования ударами кулаков по столу Парубия. Микрофон на столе у Парубия дрожал и трясся. Он зачитывал с листа текст про «пятый год агрессии России и оккупованны области», а радикалы хором исполняли свою ораторию «Перерва». Ляшко требовал перерыв и «консультаций с президентом». Когда радикалы совсем заглушали спикера, микрофон Парубию отключали. Чашка Геращенко к тому времени опустела окончательно, и, чтобы наполнить ее она тоже, наверное, была не против перерыва.

В 17-50 Ляшко «перемог» спикера и . Парубий объявил перерыв.

В перерыве в эфире телеканала «112 Украина» все того же Ляшко клеймил депутат ВРУ Алексей Гончаренко, печально памятный по «Хатыни» в Доме Профсоюзов Одессы, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко».

- Это безответственное политическое шоу, которое устроил Ляшко во время обсуждения таких важных вопросов, - осуждающе говорил Гончаренко в прямом эфире. Но чувствовалось, что он завидует Ляшко. Мало того, что тот устроил себе бесплатный пиар, оказавшись в центре внимания, так ведь, наверное, еще и грошей поимеет, чтобы разблокировать работу ВРУ.

- Кто с кем встречается во время перерыва? - спросили журналисты все того же телеканала депутата Бригинца, тоже представителя от БПП.

- Да я не знаю, - ответил он. - Ляшко с Парубием вышли из зала, может они встречаются там с кем, а может и нет.

И пустился в пространные рассуждения, что на Украине есть две мощные группировки, одна Порошенко, а вторая, нет, не угадали, Не Тимошенко, а Путина, который «мает в Украине килькисть дюже богато щупалец». И депутатам, мол, теперь надо принимать решение, которое будет на их совести, отчего они и не хотят принимать его.

Ляшко и Парубий все отсутствовали, но «гвардия Ляшко» по-прежнему не отходила от президиума. Отгонят, потом можно и не отбить стратегический плацдарм.

- С минуты на минуту начнется, - обещали журналисты в прямом эфире. - С минуты на минуту... Денисенко и Гончаренко пошли выступать «в телевизор» уже по второму кругу с теми же речами, что и ранее. Но Ляшко все не возвращался. Видимо, торг в кулуарах затянулся, и Ляшко не хотел «продаваться» задешево. Как оказалось, вышли на переговоры и лидеры других фракций.

Десять хвилин (минут) объявленного Парубием перерыва уже перевалили за получасовую отметку.

Военное положение может предусматривать ограничения по въезду и выезду из страны, введение комендантского часа, повальный досмотр транспорта и вещей, проверку документов, повышенный уровень контроля за СМИ, запрет на проведение выборов, референдумов, акций и массовых собраний, роспуск неугодных партий без решения суда и даже конфискацию имущества в пользу потребностей обороны.

Из всего этого набора Ляшко, как выяснилось, интересовала лишь дата проведения выборов президента. Он был категорически против ее переноса, какие бы положения, военные или чрезвычайные, ни объявлялись на Украине. И этот вопрос, действительно, был краеугольным и самым финансово емким.

Как выяснилось, «бузящие» депутаты ВРУ предъявили Порошенко ультиматум из трех пунктов и потребовали изменить в Указе главы государства о введении ВП. Нет, никто не усомнился в «агрессии России», никто не задал вопрос, зачем Порошенко надо было устраивать провокацию с «корабликами». Украинские парламентарии «озаботились» совсем другим. То есть, они потребовали,

- первое - отменить ограничения прав и свобод граждан на время ВП;

- второе - ввести ВП сроком на месяц, а не на два;

- третье - ввести ВП не на всей Украине, а на отдельных территориях.

И еще - прописать дату выборов главы государства в этом же указе - а именно, 31 марта 2019 года.

Как отмечают украинские юристы, если Порошенко согласится на вариант депутатов, то ему потребуется отзывать уже подписанный Указ и собирать новое заседание СНБО, чтобы представить ему проект нового документа, и уже затем выносить его на обсуждение ВРУ.

И Порошенко минут через 40 частично пошел на уступки. Он заявил, что не будет вводиться ограничений прав и свобод населения, согласился с 30-дневным, а не двухмесячным сроком ВП, огласив, что вводиться оно будет с 9 утра 28-го ноября, а не с 15 часов 26-го ноября. Но категорически стоял на своем - ВП будет введено на всей территории Украины. И пообещал внести в декабре в Верховную Раду законопроект о выборах главы государства 31-го марта. Все это он объявил в своем экстренном заявлении по итогам переговоров с депутатами, которое транслировалось украинскими телеканалами. Но Порошенко явно уклонялся от внесения гарантий выборов в этот день в указ о Военном положении. Что нервировало его соперников-кандидатов из числа депутатов ВРУ на тех же выборах, отчетливо понимающих, что обещать, не значит жениться, а 30 дней ВП можно потом продлить и до 60, и дальше.

«Десятихвилинная перерва» уже превратилась в час. Потом в час и 15 минут. Депутаты откровенно скучали, но не теряли надежд на глав своих фракций. В рядах парламентариев появились промоины и лакуны пустых мест. К исходу часа и 40 минут после объявления перерыва Верховная РАда так и не возобновила свою работу.

Продолжение следует.

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