Ляшко: Украина рассчитывает на вакцину от коронавируса бесплатно или по сниженной цене

Украина входит в перечень стран, которые получат вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене в рамках инициативы COVAX. Об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.«Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину приоритетно, среди первых стран, которые будут ее использовать. Сегодня мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных. Предполагается, что будет несколько траншей вакцин, для того чтобы покрыть этим механизмом как минимум 20% населения, именно приоритетных групп», — сказал Ляшко.Главный санврач назвал, кто в числе первых будет привит:— работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;— работники, которые обеспечивают ответ на чрезвычайные ситуации, как пример — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине;— люди с серьезными сопутствующими заболеваниями;— люди старшего возраста, проживающих в закрытых коллективах;— работники с критическим уровнем риска — учителя и работники школ;— люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;— люди старшего пожилого возраста;— люди, которые живут в приютах для бездомных или других учреждениях;По его словам, Украина входит в перечень стран, которые получат вакцину бесплатно или по сниженной цене:« 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень. Планируется, что будут использоваться продукты фирмы Astra Zeneca (Великобритания) — для 61 страны и Novavax (США) — для 92 стран».Планируется, что каждой стране будет поставляться вакцинный препарат одного типа.Ляшко также добавил, что вакцина будет поступать несколькими траншами. Первый — сможет покрыть 3% населения.«Предварительно есть договоренность, что площади, на которых будут производиться эти вакцины находятся в Индии в Институте сывороток. Они позволят обеспечить производство вакцинного препарата после его регистрации, чтобы все страны, которые попали в перечень, получила первый транш вакцину в размере 3% от населения страны. В дальнейшем несколькими траншами будет доказано количество вакцины для покрытия 20% населения», — пояснил он.Отметим, сегодня на Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых больных в сутки — 5992.