Ляшко прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал о лишённых права принимать участие в выборах переселенцах.

Об этом сообщает NewsOne.

«Переселенцы имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах, но там очень усложнена процедура. На местных выборах переселенцев лишили права голоса, потому что боятся, потому что несправедливая власть», — сказал он.

По его словам, переселенцы не имеют возможности проголосовать, хотя, например, исправно платят налоги, но при этом осуждённые за преступления бандиты в тюрьмах могут без проблем участвовать в голосовании.

«Зеки» имеют право голосовать, хотя они совершили преступление... Те, кто справедливо сидят, имеют право голоса, а переселенцы, которые потеряли дом, работу, родную землю — не имеют», — добавил он.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на прошедших в воскресенье, 23 декабря, выборах глав территориальных общин, назвав их армагеддоном.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Тимошенко об избирательном армагеддоне.