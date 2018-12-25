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Ляшко прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах

25 декабря 2018, 09:24  •  136 • Украина
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал о лишённых права принимать участие в выборах переселенцах.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает NewsOne.

«Переселенцы имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах, но там очень усложнена процедура. На местных выборах переселенцев лишили права голоса, потому что боятся, потому что несправедливая власть», — сказал он.

По его словам, переселенцы не имеют возможности проголосовать, хотя, например, исправно платят налоги, но при этом осуждённые за преступления бандиты в тюрьмах могут без проблем участвовать в голосовании.

«Зеки» имеют право голосовать, хотя они совершили преступление... Те, кто справедливо сидят, имеют право голоса, а переселенцы, которые потеряли дом, работу, родную землю — не имеют», — добавил он.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на прошедших в воскресенье, 23 декабря, выборах глав территориальных общин, назвав их армагеддоном.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Тимошенко об избирательном армагеддоне.

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