Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Депутат Верховной рады Олег Ляшко дал оценку бездействию президента Украины Владимира Зеленского в тот момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо.

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, не по-мужски», — цитирует политика NewsOne.

При этом Ляшко предположил, что представители администрации Зеленского будут оправдывать сдержанность президента тем, что диппротокол не предусматривает оказания помощи в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что Меркель стало плохо в преддверии переговоров с Зеленским.

Канцлера начало трясти во время исполнения национальных гимнов, когда лидеры стояли рядом на красной дорожке.

Впоследствии Зеленский прокомментировал произошедшее.