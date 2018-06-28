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Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины

28 июня 2018, 19:24  •  33 • Украина
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
 
©Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.

По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране. 

«(Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10—12», — написал он.

Также Ляшко предложил сократить численность депутатов Верховной рады с 450 до 250 человек.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия премьер-министра Украины.

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