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Ляшко предложил сократить число депутатов Рады

20 мая 2019, 00:54  •  59 • Украина
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» выступил с инициативой провести референдум о сокращении числа депутатов Верховной рады.
 
© РИА Новости
 

«Я предлагаю Владимиру Зеленскому воспользоваться нашим предложением и вместе с парламентскими выборами в октябре провести референдум о сокращении числа депутатов до 250 (в настоящее время их 450. — RT)», —  сказал политик.

По его словам, подобные меры уже были приняты в Литве и Молдавии.

Ранее Ляшко заявил, что у него есть «три ключевых вопроса» к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник в разговоре с ФАН оценил заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей Зеленского в ближайшем будущем станет выплата госдолгов.

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