Ляшко предложил сократить число депутатов Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» выступил с инициативой провести референдум о сокращении числа депутатов Верховной рады.

«Я предлагаю Владимиру Зеленскому воспользоваться нашим предложением и вместе с парламентскими выборами в октябре провести референдум о сокращении числа депутатов до 250 (в настоящее время их 450. — RT)», — сказал политик.

По его словам, подобные меры уже были приняты в Литве и Молдавии.

Ранее Ляшко заявил, что у него есть «три ключевых вопроса» к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник в разговоре с ФАН оценил заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей Зеленского в ближайшем будущем станет выплата госдолгов.