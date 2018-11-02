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Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего

02 ноября 2018, 00:54  •  35 • В мире
Депутат Верховной рады Олег Ляшко утверждает, что на его деятельности санкции веденные против него Россией никак не отразятся.
Депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал свое включение в санкционный список, который сегодня опубликовала Россия. Ляшко попытался сделать вид, что его это включение никак не затронет.
Реакцию на включение в список Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook. С его слов такое включение на нем никак не отразится, так как у него нет имущества, счетов и прочего в России. В тоже время, передает ФАН, политика удивило то, что в этот список не попал Порошенко.
Этот вопрос уже прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, который заявил, что первых лиц включают в такие списки в самых исключительных случаях.
«Я вот даже не знаю, как дальше жить после того, как Россия наложила на меня жесткие санкции. Они заблокируют все мои денежные счета в России, арестуют все мое имущество в России, запретят переводы мне из России», — написал он, предложив для начала «все это найти».

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