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Ляшко обвинил Киев в искусственном завышении цен на газ

07 июня 2019, 10:54  •  35 • Украина
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
 
Олег Ляшко globallookpress.com © Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com
 

По словам Ляшко, в Европе цена на газ находится на рекордно низком уровне за последние три года, а на Украине при этом она продолжает расти.

«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают своё постановление от 26 апреля 2017 года», — заявил депутат.

При этом парламентарий отметил, что украинское правительство потеряло контроль над государственной компанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на топливо.

«Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?», — заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что в стране происходит «чистый обман» населения, а также выразил мнение, что повышение цен связано с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее Ляшко потребовал от нового правительства реальных реформ и смены экономической политики, включая энергетическую отрасль.

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