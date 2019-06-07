Ляшко обвинил Киев в искусственном завышении цен на газ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.

По словам Ляшко, в Европе цена на газ находится на рекордно низком уровне за последние три года, а на Украине при этом она продолжает расти.

«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают своё постановление от 26 апреля 2017 года», — заявил депутат.

При этом парламентарий отметил, что украинское правительство потеряло контроль над государственной компанией «Нафтогаз» и не может повлиять на ситуацию с ценами на топливо.

«Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?», — заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что в стране происходит «чистый обман» населения, а также выразил мнение, что повышение цен связано с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее Ляшко потребовал от нового правительства реальных реформ и смены экономической политики, включая энергетическую отрасль.