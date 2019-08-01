Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зелёной чумой».

Об этом депутат сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый большой палец. — RT)», — сказал он.

Вместе с тем Ляшко призвал других политиков объединиться для борьбы.

Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».