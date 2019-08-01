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Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
01 августа 2019, 10:24 • 147 • Украина
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зелёной чумой».
РИА Новости
Об этом депутат сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый большой палец. — RT)», — сказал он.
Вместе с тем Ляшко призвал других политиков объединиться для борьбы.
Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
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