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Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»

01 августа 2019, 10:24  •  147 • Украина
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зелёной чумой».
 
РИА Новости
 

Об этом депутат сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый большой палец. — RT)», — сказал он.

Вместе с тем Ляшко призвал других политиков объединиться для борьбы.

Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».

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