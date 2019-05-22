Ляшко назвал Зеленского «узурпатором»

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».

Об этом сообщает Gordon.ua.

Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор».

По мнению депутата, в настоящий момент правоохранительные органы бездействуют в отношении него, так как парализованы рейтингом Зеленского.

Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».

Ранее Ляшко назвал экс-президента Украины Петра Порошенко и Зеленского «политическими пигмеями».

20 мая лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит «позитивные изменения», инициируемые Зеленским.