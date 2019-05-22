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Ляшко назвал Зеленского «узурпатором»
22 мая 2019, 14:39 • 74 • Украина
Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
РИА Новости
Об этом сообщает Gordon.ua.
Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор».
По мнению депутата, в настоящий момент правоохранительные органы бездействуют в отношении него, так как парализованы рейтингом Зеленского.
Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».
Ранее Ляшко назвал экс-президента Украины Петра Порошенко и Зеленского «политическими пигмеями».
20 мая лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит «позитивные изменения», инициируемые Зеленским.
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