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Ляшко назвал Зеленского «узурпатором»

22 мая 2019, 14:39  •  74 • Украина
Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Gordon.ua.

Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор». 

По мнению депутата, в настоящий момент правоохранительные органы бездействуют в отношении него, так как парализованы рейтингом Зеленского.

Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».

Ранее Ляшко назвал экс-президента Украины Петра Порошенко и Зеленского «политическими пигмеями».

20 мая лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит «позитивные изменения», инициируемые Зеленским.

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