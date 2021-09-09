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Льву Шлосбергу ещё раз объяснили, что он снят с выборов. Через суд
09 сентября 2021, 13:35 • 127 • Политика
Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, на основании которых Лев Шлосберг был снят с выборов в Госдуму и в Псковское областное Собрание депутатов.
Как и рассказывал ранее Царьград, политик является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами.
"Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение", связанные со Шлосбергом, получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в список иноагентов. По всей видимости, эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области.
Несмотря на отказы в участии в выборах Лев Шлосберг намерен судиться дальше. Он уже сообщил, что решение кассационной коллегии Верховного Суда будет обжаловано в президиум Верховного Суда:
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