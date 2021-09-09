Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

Льву Шлосбергу ещё раз объяснили, что он снят с выборов. Через суд

09 сентября 2021, 13:35  •  127 • Политика
Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, на основании которых Лев Шлосберг был снят с выборов в Госдуму и в Псковское областное Собрание депутатов. 
Как и рассказывал ранее Царьград, политик является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами.
"Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение", связанные со Шлосбергом, получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в список иноагентов. По всей видимости, эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области.
ЦСП "Возрождение" финансировался за счёт средств Национального фонда поддержки демократии (NED) из США. Интересно, что в 2011 году портал "Викиликс" опубликовал данные, согласно которым сей фонд оказывал поддержку арабским молодёжным движениям, в дальнейшем принявшим активное участие в серии разразившихся на Ближнем Востоке революций. Чем они закончились - хорошо известно каждому человеку, хоть немного интересующемуся международной политикой. В России революционный сценарий реализовать не удалось, хотя многие пытались, - писали авторы расследования Царьграда.
Несмотря на отказы в участии в выборах Лев Шлосберг намерен судиться дальше. Он уже сообщил, что решение кассационной коллегии Верховного Суда будет обжаловано в президиум Верховного Суда:
Кроме того, положения законодательства о выборах, ограничивающие право быть избранным за "причастность к деятельности экстремистской организации" с применением обратной силы, будут обжалованы нами в Конституционном Суде России, - добавил политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 06:15
Паникующих из-за русского газа британцев раскусили соотечественники: "Всё это, конечно, ложь"
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
06 сентября 2021, 15:55
«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.