Льву Шлосбергу ещё раз объяснили, что он снят с выборов. Через суд

Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, на основании которых Лев Шлосберг был снят с выборов в Госдуму и в Псковское областное Собрание депутатов.

Как и рассказывал ранее Царьград, политик является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами.

"Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение", связанные со Шлосбергом, получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в список иноагентов. По всей видимости, эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области.

ЦСП "Возрождение" финансировался за счёт средств Национального фонда поддержки демократии (NED) из США. Интересно, что в 2011 году портал "Викиликс" опубликовал данные, согласно которым сей фонд оказывал поддержку арабским молодёжным движениям, в дальнейшем принявшим активное участие в серии разразившихся на Ближнем Востоке революций. Чем они закончились - хорошо известно каждому человеку, хоть немного интересующемуся международной политикой. В России революционный сценарий реализовать не удалось, хотя многие пытались, - писали авторы расследования Царьграда.

Несмотря на отказы в участии в выборах Лев Шлосберг намерен судиться дальше. Он уже сообщил, что решение кассационной коллегии Верховного Суда будет обжаловано в президиум Верховного Суда: