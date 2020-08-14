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Львовское ТВ подтверждает: Боевики в Минске прошли подготовку на Украине

14 августа 2020, 13:55  •  98 • Украина

Нынешние белорусские боевики, участвующие сегодня в попытке свержения действу щей власти, проходили подготовку в подразделениях украинских националистов в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил боевик так называемой Украинской добровольческой армии Тарас Елейко.

По его информации, среди белорусских боевиков на Донбассе были в основном молодые белорусы, которые родились уже после первого избрания президентом Александра Лукашенко.

«Из всех белорусов, которые у нас были, один был моего возраста. Все остальные были люди 20-25 лет. Это люди, которые родились, когда уже правил Лукашенко. И они понимают угрозы своего государства, они понимали, что после неудачной военной кампании в Украине они следующими попадут под ногу России. Они объединялись, приехали нам помогать воевать против московитов и готовиться к борьбе за свою страну.

И то, что мы видим молодых людей – преимущественно, в большинстве молодые люди сейчас протестуют, и это рождается молодая элита. Это у нас как акция «Украина без Кучмы», то есть это у них начало зарождения национальных элит. Среди них, я надеюсь, выкристализируется настоящий белорусский лидер, оппозиционеры, которые в будущем могут стать властью и создавать новую Белоруссию», – заявил Елейко.

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