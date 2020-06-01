Львовский писатель пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса - без воды и света

Украинский телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего шоу на YouTube пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса за их выбор. Крымчане, как известно, проголосовали за торжество исторической справедливости и вернулись в состав России. А Донбасс перестал быть частью Украины, создав независимые республики - Донецкую и Луганскую.

Дроздов заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса, пишут "Утро.ру".

"Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света - без ничего. Закрыл бы всё", - подчеркнул спикер.

Также Дроздов добавил, что долги жителям Крыма и Донбасса списывать нельзя. А любое коммерческое сотрудничество с территориями он посчитал "финансированием терроризма". В Крыму уже отреагировали на сказанное. Так, замглавы Общественной палаты полуострова Александр Форманчук считает, что Дроздов просто болен.

Забавно, что ранее Дроздов оскорбительно высказался в адрес украинцев, заявив, что они "паскудные и орусевшие". Не говоря уже о том, что именно этот тележурналист оскорблял своих русскоязычных соотечественников.