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Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины

07 ноября 2020, 20:15  •  163 • Украина

На территории нынешней Украины большинство населения всегда поддерживало идею единства с России, антироссийская повестка создана и навязана остальным регионам Львовом. Антироссийский проект рухнет без Галичины.

Такое признание в своём видеоблоге заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов.

«Все освободительные протестные движения с Галичины шли ещё с ХХ века. И когда смотришь, а кому там это нужно всё, так и хочется плеснуть так, чтобы их всех залило.

Малоросс всегда численно преобладал. И это сосуществование с носителем всего этого царского, генерал-губернаторского – Криворожье, Вилкул, Добкин, вся эта парнокопытная скотина – вот эти носители всего этого, и ты так сидишь, и понимаешь: Боже, Боже. И вот, с этим приходится который год играться», – пожаловался Дроздов.

«Украинский Львов – это огромный подарок для Украины. Вы представьте себе при любых раскладах – если Львов поплывет, если Львов заразится той бациллой, как всё то, малороссийское, это всё – шансы будут нулевые. До тех пор, пока мы стоим, до тех пор, пока на помосте за эту страну есть непроговоренная мечта, до тех пор всё это ещё имеет смысл.

Вот, когда этого не будет, когда не будет чувства, что у тебя страна не гостевая для себя, а родная, вот это поддерживает. И до тех пор, пока это поддерживает, это нужно ценить. Я всегда буду за региональный посыл, потому что он держит эту страну, потому что национальна идея прорабатывается львовскими мозгами, и заразность Украиной идёт с наших территорий», – добавил бандеровец.

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