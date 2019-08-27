Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"

Украинский ведущий Остап Дроздов в эфире львовского телеканала "НТА" набросился с оскорблениями в адрес украинцев, проголосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского. По его словам, эти граждане затянули страну в "зеленое болото".

По мнению телеведущего, такой результат выборов говорит лишь о том, что "в этой стране глупых больше", передает "Утро.ру".

Дроздов также сравнил электорат Зеленского с "безмозглыми баранами". По мнению украинского Габунии, фактически эти люди осуществили провал государственного строительства.

"Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр... Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – констатировал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал предоставлять украинское гражданство "представителям всем народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".