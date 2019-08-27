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Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
27 августа 2019, 07:24 • 244 • В мире
На Украине грязно обругали проголосовавших за Зеленского украинцев. Украинский последователь бесславно уволенного грузинского ведущего Георгия Габунии -львовский ведущий Остап Дроздов забил эфир местного телеканала "НТА" оскорблениями в адрес соотечественников. "Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – заявил он.
Украинский ведущий Остап Дроздов в эфире львовского телеканала "НТА" набросился с оскорблениями в адрес украинцев, проголосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского. По его словам, эти граждане затянули страну в "зеленое болото".
По мнению телеведущего, такой результат выборов говорит лишь о том, что "в этой стране глупых больше", передает "Утро.ру".
Дроздов также сравнил электорат Зеленского с "безмозглыми баранами". По мнению украинского Габунии, фактически эти люди осуществили провал государственного строительства.
"Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр... Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – констатировал он.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал предоставлять украинское гражданство "представителям всем народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".
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