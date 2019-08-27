Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каспий тихо становится русским
"Израиль объявил войну Ирану": Арабские СМИ обсуждают израильские авиа...
"Что он несет?": Навальный потряс Соловьева своим заявлением о "х...
Эрдоган прощупывает почву: Политолог о двух проблемах, мешающих диалогу России и...
Главная / В мире

Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"

27 августа 2019, 07:24  •  244 • В мире
На Украине грязно обругали проголосовавших за Зеленского украинцев. Украинский последователь бесславно уволенного грузинского ведущего Георгия Габунии -львовский ведущий Остап Дроздов забил эфир местного телеканала "НТА" оскорблениями в адрес соотечественников. "Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – заявил он.
Украинский ведущий Остап Дроздов в эфире львовского телеканала "НТА" набросился с оскорблениями в адрес украинцев, проголосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского. По его словам, эти граждане затянули страну в "зеленое болото".
По мнению телеведущего, такой результат выборов говорит лишь о том, что "в этой стране глупых больше", передает "Утро.ру".
Дроздов также сравнил электорат Зеленского с "безмозглыми баранами". По мнению украинского Габунии, фактически эти люди осуществили провал государственного строительства.
"Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр... Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", – констатировал он.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал предоставлять украинское гражданство "представителям всем народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



244
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 03:54
Отложенный диалог: почему Трамп не захотел встретиться с главой иранского МИД на саммите G7
26 августа 2019, 14:54
«Отказались от понятия «доказательная база»: вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей
27 августа 2019, 07:24
Грузия заподозрила немцев в Абхазии в двойной игре
26 августа 2019, 18:24
«Говори за себя»: Трамп вернул шайбу Макрону
27 августа 2019, 07:09
«Широкий перечень геополитических проблем»: о чём будут говорить Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Москве
26 августа 2019, 11:39
«Серьёзные разногласия в самом формате»: лидеры «семёрки» разошлись во мнениях по поводу возвращения России в G8
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 00:54
Каспий тихо становится русским
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 00:54
Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники
27 августа 2019, 04:09
"Израиль объявил войну Ирану": Арабские СМИ обсуждают израильские авианалет...
27 августа 2019, 00:54
Срочный визит к Путину: Эрдоган едет не договариваться, а ПРОСИТЬ (Камран Гасанов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
25 августа 2019, 19:39
"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
21 августа 2019, 14:54
Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное заявление
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.