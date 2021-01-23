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Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию

23 января 2021, 19:20  •  348 • Украина

Ужесточение украинского языкового законодательства не вызовет массовых протестов населения, но может аукнуться на выборах.

К такому выводу в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», приходит львовский историк, профессор Украинского католического института Ярослав Грицак.

По его словам, «исправить языковую ситуацию одними лишь законами – дело неблагодатное и сомнительное». В качестве примера автор приводит Польшу в период между двумя мировыми войнами.

«Это было молодое национальное государство, похоже на современную Украину. Тогдашняя Польша оставалась тогда одним из самых бедных государств Европы, политически нестабильным, с высокой коррупцией, склеенной из разных регионов, религий и народов – и в то же время проводила национальную ассимиляцию. Результат был плачевным», – напоминает историк.

Он прогнозирует, что новый закон не повлечет политического кризиса.

«Не повлекло же кризиса переименование городов и улиц! Если часть русскоязычного населения и возмутится, на улицу ради русского языка никто не выйдет. Может кто-то и хотел бы выйти, но способности этой прослойки к активной массовой политической мобилизации очень невысокие, и харизматичных лидеров не хватает. А вот у избирательных урн отомстить легче: это не требует больших усилий и большого ума», – опасается Грицак.

Напомним, с 16 января 2021 вступила в силу 30 статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая под угрозой штрафов всею сферу услуг на Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке.

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