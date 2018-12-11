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Львовский облсовет призвал закрыть генконсульство России
11 декабря 2018, 23:24 • 48 • Украина
Депутаты Львовского областного совета призвали президента Украины Петра Порошенко и МИД страны закрыть генеральное консульство России во Львове.
Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ во Львове. Архивное фото РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее обращение депутаты приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета.
«Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что в Львовской области 2019-й объявлен Годом Бандеры.
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