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Львовские шахтёры возобновили работу после забастовки

19 июня 2019, 12:09  •  24 • Украина
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на счета ГП «Львовуголь» поступили деньги, в связи с чем был фактически решён вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. По его словам, шахтёры вернулись к работе.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера, согласно договору, на предприятие поступили 80 млн гривен, фактически решён вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтёры, только средства попали на счёт ГП «Львовуголь», они приступили к работе», — отметил он.

По его словам, 19 июня возобновили работу все шахты ГП «Львовуголь».

13 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз: деньги, которые обещали выплатить рабочим для погашения долгов перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.

10 июня Волынец заявлял, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате.

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