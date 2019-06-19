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Львовские шахтёры возобновили работу после забастовки
19 июня 2019, 12:09 • 24 • Украина
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на счета ГП «Львовуголь» поступили деньги, в связи с чем был фактически решён вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. По его словам, шахтёры вернулись к работе.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вчера, согласно договору, на предприятие поступили 80 млн гривен, фактически решён вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтёры, только средства попали на счёт ГП «Львовуголь», они приступили к работе», — отметил он.
По его словам, 19 июня возобновили работу все шахты ГП «Львовуголь».
13 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз: деньги, которые обещали выплатить рабочим для погашения долгов перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.
10 июня Волынец заявлял, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате.
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