Львова-Белова назвала первоочередные задачи на посту детского омбудсмена

Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала в среду, 27 октября, своими первоочередными задачами на новом посту адресную отработку по решению проблем детей.

«Я думаю, что нужно будет отработать обращения, которые ежедневно поступают в адрес уполномоченного, исходя из запросов, проблем, вопросов детей и семей, работать сейчас адресно, потому что важно понять, где концентрация проблемная», — отметила Львова-Белова в беседе с ТАСС.

Она также уточнила, что приступит к исполнению своих обязанностей «прямо сейчас» и встретится со своей командой.

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена ранее в этот день. Парламентарий, в свою очередь, согласилась. Она также попросила о встрече с главой государства через два месяца, чтобы более предметно обсудить задачи на ближайшую перспективу и свое видение.

Львова-Белова — сенатор от Пензенской области, член Совета Федерации по социальной политике. У нее девять детей, из которых четверо — приемные. Еще 13 детей находятся у сенатора под опекой. Парламентарий является одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России – 2020». Является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

Ранее пост детского омбудсмена в России занимала Анна Кузнецова. 1 октября Путин освободил ее от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. 27 сентября президент России объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Кузнецова приняла предложение возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.