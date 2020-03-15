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Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России

15 марта 2020, 06:35  •  108 • Украина


В самом центре Киева у Верховной рады под государственным флагом появилась караульная будка, исполненная в символике «агрессора».

Об этом в эфире телеканала «НТА» рассказал скандальный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов.

«Я вам покажу маленький маркер присутствия врага каждый день, каждую минуту здесь у нас в Киеве, в центре нашей столицы на Украине. Вы будете смеяться – это будет будка. Неделю или две назад в Киеве открыли караульную будку Нацгвардии. Изучаем будки: вот на ваших экранах караульные будки в европейских странах.

Они в национальных цветах, в национальном мундире, они в национальной униформе, они являются символами определённого военного достижения этих стран.



Следующий слайд – вот караульная будка в России, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Это царская русская полосатая караульная будка.



Теперь смотрим, какую караульную будку открыли на Украине. Она больше вам напоминает европейскую или российскую караульную будку? Я не допускаю, я утверждаю: в центре столицы стоит символ царской русской армии в виде полосатой будки», – сказал Дроздов.

«Вот вам и Украина: сине-жёлтый флаг сверху, украинский парламент, украинские национальные гвардейцы, у некоторых из них, возможно, позади война, и маркированный символ русской отваги, который они ещё и будут охранять, который будет теперь местной достопримечательностью города Киева.

Я это к чему: враг всегда маркирует свою территорию. И вот, у нас «внутренний конфликт», и у нас русская военная символика, выданная за украинскую и упакованная в сине-жёлтый», – добавил львовский телеведущий.

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