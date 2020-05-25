Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать

Украинское правительство ни в каком варианте не должно допустить легализации двойного гражданства, поскольку это легитимизирует жителей России и ЛДНР. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.«Двойное гражданство – тема непростая, потому что, если брать, безотносительно ситуации, которая у нас есть, я, по большому счёту, за множественное гражданство. Я бы этого не боялся, просто есть поправка на то, зачем это делается здесь, сейчас и «этими».Как раз «этими» это делается под легитимизацию ОРДЛО. Потому что через двойное гражданство они хотят сюда загнать всю «пятую колонну» ОРДЛО, легализовать их паспортизированное Россией население – а я думаю, там до конца года будет 800 тысяч точно паспортизированных российских граждан. Я про Крым вообще молчу, потому что Крым паспортизированный весь.Потому это двойное гражданство, несмотря на ту пользу, которую имеет эта форма для других стран – это Франция, Америка, другие страны – там просто выписывается основание для двойного гражданства, то в нашем случае всё-таки я прослеживаю умысел. Они под видом двойного гражданства вот «это» сюда впихивают, всю эту русню», – заявил Дроздов.