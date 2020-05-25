Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
США озвучили новые обязанности России
Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»
Главная / Украина

Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать

25 мая 2020, 03:55  •  62 • Украина

Украинское правительство ни в каком варианте не должно допустить легализации двойного гражданства, поскольку это легитимизирует жителей России и ЛДНР. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

«Двойное гражданство – тема непростая, потому что, если брать, безотносительно ситуации, которая у нас есть, я, по большому счёту, за множественное гражданство. Я бы этого не боялся, просто есть поправка на то, зачем это делается здесь, сейчас и «этими».

Как раз «этими» это делается под легитимизацию ОРДЛО. Потому что через двойное гражданство они хотят сюда загнать всю «пятую колонну» ОРДЛО, легализовать их паспортизированное Россией население – а я думаю, там до конца года будет 800 тысяч точно паспортизированных российских граждан. Я про Крым вообще молчу, потому что Крым паспортизированный весь.

Потому это двойное гражданство, несмотря на ту пользу, которую имеет эта форма для других стран – это Франция, Америка, другие страны – там просто выписывается основание для двойного гражданства, то в нашем случае всё-таки я прослеживаю умысел. Они под видом двойного гражданства вот «это» сюда впихивают, всю эту русню», – заявил Дроздов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
24 мая 2020, 08:55
Пьяный ВСУшник свалился с БТРа прямо под колёса «Урала»
24 мая 2020, 06:55
Юридическая задача по-украински, или Как убийца становится потерпевшим
24 мая 2020, 18:55
Сотни националистов протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 00:55
Новый лазер "изменит войну на море": США похвастались супероружием
25 мая 2020, 00:55
Болонская система убила остатки советского образования. С ней пора прощаться (Борная ...
25 мая 2020, 00:55
Проблему «северных территорий» создали Даллес и… Хрущёв
25 мая 2020, 01:55
Либерда провела успешную спецоперацию против МИД России (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.