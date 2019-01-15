Лужков поддержал принцип подписания мирного договора в обмен на Шикотан и Хабомаи

Российская и японская стороны вели переговоры о статусе Курильских островов с начала 2000-х годов. Об этом заявил бывший Мэр Москвы Юрий Лужков, который поддерживает принцип подписания мирного договора в обмен на Шикотан и Хабомаи.

По словам политика, инициатива исходила от Токио, а Лужков входил в состав так называемого российско-японского "Совета мудрецов", который был сформирован президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми в 2004 году.

"Главной задачей было обсуждение по четырём Курильским островам в интересах и России, и Японии", - пояснил он.

Несмотря на то что первый президент России Борис Ельцин говорил о необходимости передачи японской стороне всех островов Курильской гряды, в итоге Москве удалось провести свою линию, в результате чего территории остались российскими.

"Многие обстоятельства мы обратили на пользу России", - поведал Лужков.

По мнению политика, требование Токио вернуть все четыре острова ради заключения мирного договора выглядит необоснованно, поэтому Россия должна отстаивать компромиссный вариант, предусматривающий передачу только Шикотана и Хабомаи.

Напомним, в 1956 году председатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма подписали так называемую Московскую декларацию. В документе оговаривался механизм передачи японской стороне островов Шикотан и Хабомаи. Кроме того, он способствовал восстановлению дипломатических отношений.

Однако полной реализации плана помешали Соединенные Штаты, которые в тот момент контролировали архипелаг Рюкю, представлявший для Токио намного больший интерес, чем Курильские острова. В результате был принят "Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией", а проблема Курильских островов так и осталось неурегулирована.

* EADaily