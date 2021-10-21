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Лужицкие сербы против канцлера Бисмарка

21 октября 2021, 00:30  •  31 • В мире
Национальные корни народа, подрубленные тевтонским мечом, не дают свежих побегов
Сербский институт в Будишине (ФРГ, Саксония) и Союз лужицких сербов «Домовина» («Родина») выразили в открытом письме протест против планов установить на самой высокой в Лужице горе Чорнебог памятник канцлеру Отто фон Бисмарку за его заслуги в объединении Германии в 1870 году. Лужичане напоминают, что Германия объединилась посредством так называемой Kulturkampf – политики подавления национального сознания национальных меньшинств и их онемечивания.
Лужицкие сербы (они же лужичане, или Sorben по-немецки) – самый маленький славянский народ численностью не более 60 тыс. человек. В VII веке часть лужичан ушла на Балканы и превратилась в балканских сербов – один из самых русофильских народов Европы. Лужицкие сербы тоже русофилы. Их флаг имеет такие же цвета, что российский и сербский. Лужицкие сербы помнят, что в 2009 г. депутат ландтага федеральной земли Саксония этнический лужичанин Гайко Козел протестовал против планов США по милитаризации Центрально-Восточной Европы.
В окружении немцев лужичане живут уже около полутора тысяч лет. За это время их численность сократилась в сотни раз из-за репрессий и политики ассимиляции. Сегодня Лужица, регион их компактного проживания, административно разделён на две части: одна в составе федеральной земли Саксонии, другая – Бранденбурга, так что этот малочисленный народ является ещё и разделённым народом. Многие лужицкие населённые пункты уже давно получили немецкие названия. Будишин стал Баутценом, Бранибор известен как Бранденбург, Дрежджаны – как Дрезден, Липск – как Лейпциг, Любиц – как Любек, а саму Лужицу чаще называют Лаузиц (Lausitz).
«Как научное учреждение, расположенное в Будишине, которое сотрудничает со многими партнёрами в стране и за рубежом, мы однозначно дистанцируемся от данного решения [об установке памятника Бисмарку]. Оно, на наш взгляд, свидетельствует о неслыханном историческом невежестве», – говорится в письме Сербского института.
Члены «Домовины» указали, что демократическая Европа уже попрощалась «с бисмарковским способом мышления, согласно которому война – это часть политики». И надо сказать, протест Сербского института и «Домовины» возымел действие. Городской совет Бауцена постановил продолжить обсуждение проекта памятника.
Это событие заставляет вспомнить о стеснительном положении лужицких сербов в современной Германии и исчезновении их культуры. Ассимиляционное давление немцев на лужичан никогда не прекращалось, переходя от тоталитарных форм, когда Гитлер объявил их славянизированными немцами, провозгласил возврат в лоно тевтонской культуры и призвал в вермахт, до ползучих методов нынешних времён. Миграция лужичан в крупные немецкие города, наплыв в Лужицу немцев в качестве чиновников и технических специалистов способствовали размыванию лужицкой идентичности и онемечиванию лужичан. Адмирал Тирпиц (немецкий вариант сербской фамилии Тирпич), нацистские военачальники Браухич, Рендулич – самые известные примеры ассимиляции славян, некогда населявших треть территории нынешней Германии.
Права лужичан на развитие языка и культуры закреплены в ФРГ законодательно, издаются несколько лужицких газет и журналов – Serbske Nowiny, Nowy Casnik, Lětopis и др., транслируются несколько радиопередач, в местах компактного проживания лужичан вывески по-немецки дублируются по-лужицки. Для пропагандирования лужицкого языка и культуры запущен проект «Лужичанин? Конечно!», действуют дошкольные группы по изучению лужицкого языка, но всё это не спасает лужицких сербов от превращения в немцев. Национальные корни народа, подрубленные тевтонским мечом, не дают свежих побегов.
Дело ещё в том, что принципом государственного устройства современной Европы является понятие государства-нации, враждебное этническому многообразию. Такое государство создаёт политическую нацию, ставит во главу угла не национальную, а политико-юридическую идентичность (гражданство). Государство-нация покоится на бюрократическом единстве, необходимым условием его хорошего самочувствия является отчуждение населяющих его народов от их этнокультурных корней в пользу потребительской идеологии буржуазного общества.
Окситанцы, бретонцы для французского государства-нации – это французы, поскольку они французские граждане. Также для германского государства-нации фризы, лужичане – это немцы. Политическое единство провозглашается единственно приемлемым способом консолидации граждан, этническое единство видится как угроза, ибо противоречит политико-юридической идентичности и раскалывает её изнутри. Наплыв в Германию мигрантов из Африки и Азии ещё больше способствует растворению национальной идентичности лужицких сербов. Финансирование лужицких организаций периодически урезают. «В госучреждениях [в Лужице] часто не знают, что здесь можно говорить как по-немецки, так и по-лужицки. Многие лужичане поэтому не осмеливаются говорить на родном языке», – комментирует ситуацию Вернер Фроцка (Werner Frocka) из «Домовины».
Усугубляет ситуацию то, что сама германская история в своих ключевых вехах противоречит национальному чувству лужицких сербов. События, которые немцы считают эпохальными для своего народа (деяния императора Карла Великого, политика Отто фон Бисмарка и т. п.), для лужичан – кровавые страницы геноцида. Карл Великий первым из германских императоров обрушил на лужичан безжалостный меч, а Бисмарк другими методами довершил его дело.
Фото: Thalia Engel/dpa
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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