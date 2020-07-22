Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку

Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram действия украинского президента Владимира Зеленского в ситуации со взятием заложников в Луцке.

Напомним, террорист осуществил захват автобуса, в котором находились пассажиры. Он вёл стрельбу по дронам СБУ, затем выбросил из транспортного средства взрывное устройство.

Преступник угрожал, что подорвёт автобус, если кто-то приблизится к нему. Также он запрещал передавать заложникам воду и продукты. В итоге пассажиры удерживались им около десяти часов.

Полиция начала штурм, в результате которого террорист был задержан. По её данным, никто не пострадал. Перед этим, однако, Зеленский успел выполнить одно из требований преступника. Он выложил в Facebook видео, в котором призвал всех смотреть фильм "Земляне".

Почти сразу после завершения штурма украинский лидер тут же удалил запись со своей страницы в соцсети. По мнению Скабеевой, в этой ситуации проявилась двуличность Зеленского. Так, ранее он не раз заявлял, что не ведёт прямые переговоры с Донбассом по причине того, что там якобы террористы.