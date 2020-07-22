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Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку

22 июля 2020, 07:00  •  24 • Политика
Луцкий террорист показал двуличность украинского лидера Владимира Зеленского, заявила журналистка Ольга Скабеева. Она указала на нестыковку. Так, президент Незалежной пошёл на выполнение требований преступника, однако вести переговоры с представителями Донбасса, которых он тоже называет "террористами", он отказывается.
Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram действия украинского президента Владимира Зеленского в ситуации со взятием заложников в Луцке.
Напомним, террорист осуществил захват автобуса, в котором находились пассажиры. Он вёл стрельбу по дронам СБУ, затем выбросил из транспортного средства взрывное устройство.
Преступник угрожал, что подорвёт автобус, если кто-то приблизится к нему. Также он запрещал передавать заложникам воду и продукты. В итоге пассажиры удерживались им около десяти часов.
Полиция начала штурм, в результате которого террорист был задержан. По её данным, никто не пострадал. Перед этим, однако, Зеленский успел выполнить одно из требований преступника. Он выложил в Facebook видео, в котором призвал всех смотреть фильм "Земляне".
Почти сразу после завершения штурма украинский лидер тут же удалил запись со своей страницы в соцсети. По мнению Скабеевой, в этой ситуации проявилась двуличность Зеленского. Так, ранее он не раз заявлял, что не ведёт прямые переговоры с Донбассом по причине того, что там якобы террористы.
Появляется нестыковка. То есть с луцким террористом разговаривать можно и даже можно выполнять его требования. А с Донбассом никак нельзя... хм, - написала журналистка.

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