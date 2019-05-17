Луценко: Зеленский может распустить Раду после выхода «Народного фронта» из коалиции

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что избранный лидер страны Владимир Зеленский может распустить парламент после выхода фракции «Народный фронт» из коалиции.

«Народный фронт» имел полное право выйти из коалиции. Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиции. Означает ли это, что Зеленский может всё равно распустить парламент? Да, означает», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее украинская партия «Народный фронт» приняла решение о выходе из парламентской коалиции. Данный шаг поддержали все члены политической силы.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на украинское законодательство, после объявления о прекращении существования коалиции в Верховной раде у парламентариев есть 30 дней для формирования нового большинства.

Если в течение указанного срока новая сила сформирована не будет, президент страны может досрочно прекратить полномочия парламента.

При этом уточняется, что роспуск Рады невозможен менее чем за шесть месяцев до плановых выборов.