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Луценко заявил об увеличении числа нападений на активистов на Украине
02 ноября 2018, 20:10 • 114 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2018 году участились случаи нападения на активистов и общественных деятелей.
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
По словам Луценко, за первые девять месяцев 2018 года зарегистрированы 54 подобных случая.
«Хочу сказать, что из всех нападений мы вместе с коллегами раскрыли лишь треть — по исполнителям. Пока не вижу ни одного заказчика», — сказал он.
Он отметил, что ситуация «вызывает обоснованную критику и недоверие к органам власти».
Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине зафиксирован рост числа нападений на украинских журналистов составил 210%.
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