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Луценко заявил об увеличении числа нападений на активистов на Украине

02 ноября 2018, 20:10  •  114 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2018 году участились случаи нападения на активистов и общественных деятелей.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Луценко, за первые девять месяцев 2018 года зарегистрированы 54 подобных случая.

«Хочу сказать, что из всех нападений мы вместе с коллегами раскрыли лишь треть — по исполнителям. Пока не вижу ни одного заказчика», — сказал он.

Он отметил, что ситуация «вызывает обоснованную критику и недоверие к органам власти».

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине зафиксирован рост числа нападений на украинских журналистов составил 210%.

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114
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