Луценко заявил об увеличении числа нападений на активистов на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2018 году участились случаи нападения на активистов и общественных деятелей.

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Луценко, за первые девять месяцев 2018 года зарегистрированы 54 подобных случая.

«Хочу сказать, что из всех нападений мы вместе с коллегами раскрыли лишь треть — по исполнителям. Пока не вижу ни одного заказчика», — сказал он.

Он отметил, что ситуация «вызывает обоснованную критику и недоверие к органам власти».

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине зафиксирован рост числа нападений на украинских журналистов составил 210%.