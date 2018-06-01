Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Власти Малайзии: убедительных доказательств причастности РФ к крушению MH17 нет
Что омрачит наш долгожданный мундиаль
Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом
В Херсоне суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Кирилла...
Главная / Украина

Луценко заявил об отсутствии результатов в расследовании дела об убийстве Шеремета

01 июня 2018, 10:39  •  28 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия нет прогресса в расследовании ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
 
Facebook © gp.gov.ua
 

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».

«Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих... К сожалению, следствие не имеет серьёзного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в расследовании по делу об убийстве участницы боевых действий в Донбассе Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что расследовать убийство журналиста Павла Шеремета мешают обстоятельства. Он отметил, что у СБУ пока нет реальных доказательств, их продолжают собирать.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 00:54
В поиске мотивов: что известно о главном подозреваемом в организации покушения на Бабченко
01 июня 2018, 10:39
МИД Украины сообщил об отзыве двух дипломатов из состава уставных органов СНГ
31 мая 2018, 15:09
Осуждённый за терроризм Кольченко объявил бессрочную голодовку в поддержку Сенцова

01 июня 2018, 10:24
Шок и отвращение: Как мир реагирует на инсценировку гибели Бабченко
01 июня 2018, 10:39
В Херсоне суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
31 мая 2018, 15:09
СМИ: Подозреваемый в организации убийства Бабченко отказался от сделки со следствием
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 мая 2018, 20:09
Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек
27 мая 2018, 00:39
«Оценка в боевой обстановке»: на что способны крылатые ракеты истребителя Су-57
26 мая 2018, 05:24
Финал в Киеве: це Европа опозорилась, а виновата опять Россия (Анна Сочина)
29 мая 2018, 08:09
Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе!
30 мая 2018, 21:52
"Даже нацисты так не делали": Кедми рассказал о моральных устоях армии США. От 29.05.18
30 мая 2018, 06:54
Американский агент Путин
30 мая 2018, 08:09
Небензя поставил диагноз Киеву на первом за год заседании СБ ООН по Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.