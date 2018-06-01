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Луценко заявил об отсутствии результатов в расследовании дела об убийстве Шеремета
01 июня 2018, 10:39 • 28 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия нет прогресса в расследовании ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».
«Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих... К сожалению, следствие не имеет серьёзного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — сказал он.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в расследовании по делу об убийстве участницы боевых действий в Донбассе Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что расследовать убийство журналиста Павла Шеремета мешают обстоятельства. Он отметил, что у СБУ пока нет реальных доказательств, их продолжают собирать.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
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