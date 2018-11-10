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Луценко заявил об отсутствии результатов расследования убийства Шеремета
10 ноября 2018, 00:24 • 59 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не принесло результатов.
Reuters
Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, правоохранительные органы не установили исполнителя убийства Шеремета.
«В деле Шеремета действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока что не дала результата», — отметил он.
В августе Луценко заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
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