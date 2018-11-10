Луценко заявил об отсутствии результатов расследования убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не принесло результатов.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, правоохранительные органы не установили исполнителя убийства Шеремета.

«В деле Шеремета действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока что не дала результата», — отметил он.

В августе Луценко заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.