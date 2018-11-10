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Луценко заявил об отсутствии результатов расследования убийства Шеремета

10 ноября 2018, 00:24  •  59 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не принесло результатов. 
 
Reuters
 

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой». 

По его словам, правоохранительные органы не установили исполнителя убийства Шеремета. 

«В деле Шеремета действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока что не дала результата», — отметил он.

В августе Луценко заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

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