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Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
08 сентября 2019, 21:24 • 98 • Украина
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
© Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.
По его словам, «судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырёх подозреваемых, — заочно».
Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.
При этом посольство России не получало от властей Нидерландов обращений, как передавало РИА Новости.
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