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Луценко рассказал об удовольствии от попадания в санкционный список России

01 ноября 2018, 14:54  •  112 • Украина
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что испытал удовольствие, когда узнал о попадании под санкции, введённые Россией в ответ на недружественные действия Украины.
 
Reuters
 

«Что касается меня, я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути», — цитирует его УНИАН.

По его словам, данными санкциями Россия пытается досадить ему на международной арене.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал попадание в санкционный список.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины. Меры затронут 322 физических и 68 юридических лиц.

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