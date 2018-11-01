Луценко рассказал об удовольствии от попадания в санкционный список России

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что испытал удовольствие, когда узнал о попадании под санкции, введённые Россией в ответ на недружественные действия Украины.

«Что касается меня, я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути», — цитирует его УНИАН.

По его словам, данными санкциями Россия пытается досадить ему на международной арене.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал попадание в санкционный список.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины. Меры затронут 322 физических и 68 юридических лиц.