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Луценко рассказал об «остром разговоре» с Порошенко
09 ноября 2018, 14:39 • 141 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что имел «острый разговор» с украинским президентом Петром Порошенко после того, как глава государства узнал о его намерении уйти в отставку. Об этом Луценко рассказал в эфире «1+1».
Reuters
«Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всём за пять минут до моего захода в Верховную раду. Тем не менее я сказал, что это моё принципиальное решение», — приводит слова генпрокурора ТСН.
По словам Луценко, заявление о его отставке лежит на столе у Порошенко, президент рассмотрит его после того, как вернётся из рабочей заграничной поездки.
Ранее Луценко передал Порошенко заявление об отставке.
6 ноября Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал заявление Луценко.
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