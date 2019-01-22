Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин хочет поддержки Счетной палаты по нацпроектам
Елена Бойко агент СБУ? (Руслан Осташко)
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мне...
Предвыборная гонка на Украине и поездка Порошенко в Израиль. Вечер с Соловьевым ...
Главная / Украина

Луценко рассказал об обиде на Порошенко

22 января 2019, 12:24  •  31 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что обиделся в 2014 году на президента Петра Порошенко, когда тот не поддержал его кандидатуру на пост мэра Киева. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
 
Reuters
 

По его словам, у него были такие же шансы на победу, как и у Виталия Кличко.

«Я думал, что буду неплохим мэром. В это время Пётр Алексеевич (Порошенко. — RT) принимает решение с Кличко о том, что Порошенко — единый кандидат в президенты, а Кличко — в мэры… У нас был очень сложный разговор (с Порошенко)… Я тогда действительно обиделся сильно», — сказал Луценко.

Осенью 2018 года украинский канал NewsOne провёл опрос зрителей в прямом эфире, во время которого выяснилось, что большинство людей считают работу мэра Киева Виталия Кличко провальной.

Отмечается, что из 7850 человек, принявших участие в опросе, 95% выразили недовольство работой Кличко и лишь 5% положительно оценили его деятельность на посту мэра Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

31
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 09:09
«Церковь госзаказа»: как на Украине готовятся захватывать храмы канонической УПЦ
21 января 2019, 17:54
Новак назвал тему предстоящих переговоров с Украиной и ЕС по газу
22 января 2019, 00:24
Под предлогом «свободы навигации»: зачем американские корабли регулярно заходят в Балтийское и Чёрное моря
Загрузка...
21 января 2019, 21:09
Эксперт оценил заявление Украины о потерях в случае прекращения транзита газа
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС
21 января 2019, 14:39
Климкин возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией по газу
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 00:39
Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 руб...
22 января 2019, 04:09
Украина стягивает войска на границу с Россией, заявили в командовании ВСУ
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
22 января 2019, 06:09
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение э...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
17 января 2019, 00:39
Заявление Елены Бойко о её выдворении на Украину
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
17 января 2019, 12:54
Bloomberg: Путина встречают в Белграде как героя
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.