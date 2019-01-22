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Луценко рассказал об обиде на Порошенко
22 января 2019, 12:24 • 31 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что обиделся в 2014 году на президента Петра Порошенко, когда тот не поддержал его кандидатуру на пост мэра Киева. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Reuters
По его словам, у него были такие же шансы на победу, как и у Виталия Кличко.
«Я думал, что буду неплохим мэром. В это время Пётр Алексеевич (Порошенко. — RT) принимает решение с Кличко о том, что Порошенко — единый кандидат в президенты, а Кличко — в мэры… У нас был очень сложный разговор (с Порошенко)… Я тогда действительно обиделся сильно», — сказал Луценко.
Осенью 2018 года украинский канал NewsOne провёл опрос зрителей в прямом эфире, во время которого выяснилось, что большинство людей считают работу мэра Киева Виталия Кличко провальной.
Отмечается, что из 7850 человек, принявших участие в опросе, 95% выразили недовольство работой Кличко и лишь 5% положительно оценили его деятельность на посту мэра Киева.
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