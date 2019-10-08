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Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США

08 октября 2019, 22:54  •  89 • Украина
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
 
Reuters
 

Об этом он сказал радио «Новое время».

По словам Луценко, Сытник лично подтвердил главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, что был заинтересован в победе Клинтон.

«Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого: «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?» — он говорил: «Я просто хотел помочь Хиллари», — сказал бывший генпрокурор.

По его словам, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, но США и личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов.

«Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причём вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», — добавил Луценко.

Ранее СМИ писали, что Трамп пытался найти данные, которые бы свидетельствовали о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в американские выборы.

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