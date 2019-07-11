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Луценко пригрозил ответственностью на Украине за показ фильма Стоуна
11 июля 2019, 17:09 • 99 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112 Украина» ответственностью в случае показа фильма режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
РИА Новости
«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие (демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука) будет ответственность», — сказал Луценко в видеообращении на странице в Facebook.
12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправы.
Комментируя планирующийся телемост, украинский президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».
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