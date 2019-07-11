Луценко пригрозил ответственностью на Украине за показ фильма Стоуна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112 Украина» ответственностью в случае показа фильма режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие (демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука) будет ответственность», — сказал Луценко в видеообращении на странице в Facebook.

12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправы.

Комментируя планирующийся телемост, украинский президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».