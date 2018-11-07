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Луценко подал заявление об отставке

07 ноября 2018, 17:09  •  72 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
 
Reuters
 

«Да, он передал заявление», — сообщила Сарган.

Отмечается, что реакция на заявление пока отсутствует.

6 ноября Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал заявление Луценко.

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