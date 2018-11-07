Луценко подал заявление об отставке

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Reuters

«Да, он передал заявление», — сообщила Сарган. Отмечается, что реакция на заявление пока отсутствует. 6 ноября Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал заявление Луценко.