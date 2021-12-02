Луценко перенёс «госпереворот» на 20-е числа января

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно бояться «госпереворота» не 1—2 декабря, а 20-х чисел января. «Советы» экс-генпрокурора Юрия Луценко обнародовала его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.«Ведь именно в эти дни, по мнению всех экспертов, которых я знаю по энергетике, может произойти энергетический коллапс. Окружение Зеленского забыло, что у нас есть зима и к ней нужно готовиться. Первый год как-то проехали, а теперь у нас самые маленькие в истории Украины запасы газа, угля, воды для гидроэлектростанций», — пояснила она.По словам, президент РФ Владимир Путин понял, что «мы в самой болезненной точке, когда президент непопулярен, мягко говоря, когда от него отвернулся Запад, потому что он брезгует этой ложью, которой фонтанирует Офис президента». и «готовится нанести решающий удар — энергетический».«Сегодня мы держимся на электроэнергии только потому, что нам ее пока дает Лукашенко по тройному тарифу. Пока у нас есть тепло, потому что вместо угля мы сжигаем и так недостаточные запасы газа. Представьте себе: газ заканчивается, угля нет, Лукашенко, который является, по сути, "ЛДНР", Картофельным Дуче, отключает электроэнергию — у нас начинаются веерные отключения, если зима будет мягкой, или электроэнергия целыми областями будет вырубаться — если будет холодной.Газа нет, соответственно, холодно в доме и людям некуда ходить на работу. А когда нет работы, что будут думать люди, что будут делать?» — передает она предупреждения Луценко.Как заявил экс-генпрокурор, «я не хочу Майдана именно потому, что сегодня этим может воспользоваться враг». Дабы избежать «путча» Зеленский должен сесть за стол с оппозицией и «сказать, что мы в одной лодке».Заявления о возможных так называемых госпереворотах, Луценко уверен, что Зеленского «кормят» всеми этими фейками, ерундой, легендами о страшных покушениях на него, семью», сочиняют какие-то невероятные подпольные организации.