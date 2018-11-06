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Луценко объявил об отставке с должности генпрокурора Украины
06 ноября 2018, 15:09 • 115 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.
Reuters
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — сказал он.
Ранее США призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля. 4 ноября она скончалась в больнице.
В сентябре Луценко в эфире телеканала «1+1» заявил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко на будущих выборах и в мае следующего года намерен покинуть пост, чтобы заняться политикой. Он отметил, что после президентских выборов намерен уйти со своего поста.
Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года.
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