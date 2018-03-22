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Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для терактов против руководства Украины

22 марта 2018, 11:24  •  121 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов против высшего руководства и мирного населения страны.
 
Юрий Луценко globallookpress.com © Tarasov/ZUMAPRESS.com
 

Об этом он сказал во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности.

«Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — цитирует телеканал «112 Украина» Луценко.

Ранее Луценко также заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко обращалась к офицерам ВСУ с предложением совершить теракты против высшего руководства страны.

В начале марта в Киеве возмутились иллюстрацией ООН, на которой украинский язык был отмечен как производный от русского. По мнению депутата Верховной рады Андрея Тетерука, публикация является одним из свидетельств «гибридной войны», которую Россия ведёт совместно с ЮНЕСКО и ООН.

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