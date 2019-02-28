Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Готовы передать пилота: Пакистан капитулировал перед Индией?
Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Укр...
Порноактрисы, системы видеоконтроля и распознавание лиц (Роман Романов)
"Развалятся, как карточный домик": Нетаньяху - об обвинениях в коррупц...
Главная / Украина

Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России

28 февраля 2019, 23:09  •  102 • Украина
Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
 
РИА Новости
 

«Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора», — сказал Луценко в эфире телеканала «Прямой».

В декабре 2018 года руководитель компании «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Евгений Кравцов заявил, что государственное предприятие остро нуждается в замещении запчастей российского производства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 23:09
Киев продлил действие повышенных экспортных пошлин на металлолом
28 февраля 2019, 19:54
В Крыму прокомментировали решение Украины больше не выставлять на электронные торги судно «Норд»
28 февраля 2019, 10:09
«Получить голоса националистов»: к чему может привести принятие закона о языке на Украине
Загрузка...
28 февраля 2019, 13:24
С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
28 февраля 2019, 19:54
В администрации Порошенко прокомментировали инцидент в Запорожье
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 23:24
"Интеграция завершена": Россия закрепила для ОБСЕ текущий статус полуостров...
28 февраля 2019, 23:24
Порноактрисы, системы видеоконтроля и распознавание лиц (Роман Романов)
28 февраля 2019, 23:24
Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями по суд...
28 февраля 2019, 23:24
"Развалятся, как карточный домик": Нетаньяху - об обвинениях в коррупции
28 февраля 2019, 23:24
Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Украине ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.