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Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России
28 февраля 2019, 23:09 • 102 • Украина
Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
РИА Новости
«Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора», — сказал Луценко в эфире телеканала «Прямой».
В декабре 2018 года руководитель компании «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Евгений Кравцов заявил, что государственное предприятие остро нуждается в замещении запчастей российского производства.
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